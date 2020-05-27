Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал (фотогалерея)

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед