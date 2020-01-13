 Крижана краса: фоторепортаж з фестивалю крижаних скульптур у Китаї | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.01.2020

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Культура й стиль життя

Крижана краса: фоторепортаж з фестивалю крижаних скульптур у Китаї

У китайському Харбіні стартував найбільший у світі фестиваль крижаних та снігових скульптур. Вирушаючи туди, варто вдягтися потепліше. Однак дехто надає перевагу купанню в річці Сунгарі. Фоторепортаж DW.

  • Фестиваль снігових і льодових скульптур у китайському місті Харбін

    Крижана краса у Китаї

    Вогонь і лід

    Офіційне відкриття найбільшого у світі міжнародного фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні супроводжувалося феєрверком. У цьому місті в Маньчжурії на північному сході Китаю температура взимку опускається до -25 градусів за Цельсієм і нижче. Ідеальні умови для зимового свята, яке - у залежності від погоди - триває до кінця лютого.

  • Фестиваль снігових і льодових скульптур у китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Підсвітка у кольорах льодяників

    Під час фестивалю заходи відбуваються по всьому місту. Найбільш вражаючі скульптури можна побачити на двох центральних виставкових майданчиках, вхід на які платний. Зате один із майданчиків відкритий і вночі, а крижані будівлі підсвічуються різними кольорами. Цьогоріч у Харбіні відбувається уже 36-й фестиваль снігу та льоду.

  • Фестиваль снігу й льоду в китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Гігантські копії

    Із криги можна відтворити практично все - палаци, мости, собори у натуральну величину і гігантські фігури. Висота деяких веж, зведених із крижаних блоків або цегли, перевищує 50 метрів. Багато споруд обладнані льодовими гірками - розвага не тільки для дітей.

  • Фестиваль снігу й льоду в китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Потяг у нікуди

    Цей потяг навряд чи у когось може асоціюватися з рухом - гігантський і закляклий у кризі. Чого не скажеш про місто із понад 4,5-мільйонним населенням Харбін - важливий політичний, економічний, науковий та культурний центр Китаю, який також є воротами для торгівлі з Росією.

  • Фестиваль снігу й льоду в китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Швидкоплинне мистецтво

    Ця снігова скульптура - основна атракція цьогорічного фестивалю. Митці з більш ніж десятка країн прибули до китайського міста, аби на місці створити свої скульптури, які не переживуть літа. На побудову цілого світу із криги та снігу пішло близько 170 тисяч кубічних метрів криги.

  • Harbin Ice & Snow Festival - фестиваль льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Митці та їхні помічники

    Аби надати форму блокам зі снігу та льоду, скульптори працюють зубилами, льодорубами та пилками. Без допомоги їм не обійтися - над експонатами виставки кілька тижнів трудилися більше 12 тисяч робітників.

  • Фестиваль льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Останній штрих

    Із криги виникають не лише будівлі й монументи - на конкурсі льодових скульптур присутні найрізноманітніші форми. Хто рубає, пиляє й вирізає по льоду наймайстерніше? На фото - індійський митець завершує створення своєї композиції.

  • Селяни вирізають крижані блоки із річки Сунгарі

    Крижана краса у Китаї

    Лід постачають селяни

    А звідки береться сировина для крижаного мистецтва? Її постачають передусім селяни, які влітку вирощують кукурудзу і сою, а зимою видобувають 400-кілограмові крижані брили з місцевої річки Сунгарі. Транспортування здійснюють за допомогою конвеєра. За блок селяни отримують 2,5 юаня - 32 центи. За 12-годинний робочий дня вони заробляють в середньому 64 євро.

  • Harbin Ice & Snow Festival - фестиваль льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Головне - не впасти у воду...

    Однак лід у річці треба спершу вирізати. Селяни роблять це за допомогою маятникових пилок. Вони вирізають прямокутники на замерзлій поверхні Сунгарі, поки вона не починає нагадувати крижану плитку шоколаду. При цьому робітникам треба зважати на те, щоб не впасти у крижану воду.

  • Змагання з плавання у річці Сунгарі

    Крижана краса у Китаї

    Стрибки у крижану річку

    Деякі ж відвідувачі фестивалю криги навпаки охоче стрибають у крижану воду, аби взяти участь у змаганні з плавання. Та і звичайне зимове купання у Сунгарі - невід'ємна складова свята снігу і льоду в Харбіні.

  • Змагання з плавання у ріці Сунгарі в Харбіні, Китай

    Крижана краса у Китаї

    У воді тепліше

    Можна подумати, що більшість плавців хочуть якомога швидше вибратися з води. Але є одне але: навіть попри те, що температура води близька до нуля за Цельсієм - температура повітря над нею значно, значно нижча.

  • Парад весіль під час фестивалю льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Морозне весілля

    Зимова казка в Харбіні виглядає дуже романтично. Тож не дивно, що багато пар воліють одружитися у крижаних декораціях. На фото - черга бажаючих долучитися до масового крижано-снігового весілля. Єдине, що нареченим без куртки не обійтися - покрасуватися у весільній сукні з оголеними плечима в цей час не наважується ніхто.

    Автор: Беате Гінріхс, Фрідеманн Борхерт


  • Фестиваль снігових і льодових скульптур у китайському місті Харбін

    Крижана краса у Китаї

    Вогонь і лід

    Офіційне відкриття найбільшого у світі міжнародного фестивалю льоду і снігу в китайському Харбіні супроводжувалося феєрверком. У цьому місті в Маньчжурії на північному сході Китаю температура взимку опускається до -25 градусів за Цельсієм і нижче. Ідеальні умови для зимового свята, яке - у залежності від погоди - триває до кінця лютого.

  • Фестиваль снігових і льодових скульптур у китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Підсвітка у кольорах льодяників

    Під час фестивалю заходи відбуваються по всьому місту. Найбільш вражаючі скульптури можна побачити на двох центральних виставкових майданчиках, вхід на які платний. Зате один із майданчиків відкритий і вночі, а крижані будівлі підсвічуються різними кольорами. Цьогоріч у Харбіні відбувається уже 36-й фестиваль снігу та льоду.

  • Фестиваль снігу й льоду в китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Гігантські копії

    Із криги можна відтворити практично все - палаци, мости, собори у натуральну величину і гігантські фігури. Висота деяких веж, зведених із крижаних блоків або цегли, перевищує 50 метрів. Багато споруд обладнані льодовими гірками - розвага не тільки для дітей.

  • Фестиваль снігу й льоду в китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Потяг у нікуди

    Цей потяг навряд чи у когось може асоціюватися з рухом - гігантський і закляклий у кризі. Чого не скажеш про місто із понад 4,5-мільйонним населенням Харбін - важливий політичний, економічний, науковий та культурний центр Китаю, який також є воротами для торгівлі з Росією.

  • Фестиваль снігу й льоду в китайському Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Швидкоплинне мистецтво

    Ця снігова скульптура - основна атракція цьогорічного фестивалю. Митці з більш ніж десятка країн прибули до китайського міста, аби на місці створити свої скульптури, які не переживуть літа. На побудову цілого світу із криги та снігу пішло близько 170 тисяч кубічних метрів криги.

  • Harbin Ice & Snow Festival - фестиваль льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Митці та їхні помічники

    Аби надати форму блокам зі снігу та льоду, скульптори працюють зубилами, льодорубами та пилками. Без допомоги їм не обійтися - над експонатами виставки кілька тижнів трудилися більше 12 тисяч робітників.

  • Фестиваль льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Останній штрих

    Із криги виникають не лише будівлі й монументи - на конкурсі льодових скульптур присутні найрізноманітніші форми. Хто рубає, пиляє й вирізає по льоду наймайстерніше? На фото - індійський митець завершує створення своєї композиції.

  • Селяни вирізають крижані блоки із річки Сунгарі

    Крижана краса у Китаї

    Лід постачають селяни

    А звідки береться сировина для крижаного мистецтва? Її постачають передусім селяни, які влітку вирощують кукурудзу і сою, а зимою видобувають 400-кілограмові крижані брили з місцевої річки Сунгарі. Транспортування здійснюють за допомогою конвеєра. За блок селяни отримують 2,5 юаня - 32 центи. За 12-годинний робочий дня вони заробляють в середньому 64 євро.

  • Harbin Ice & Snow Festival - фестиваль льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Головне - не впасти у воду...

    Однак лід у річці треба спершу вирізати. Селяни роблять це за допомогою маятникових пилок. Вони вирізають прямокутники на замерзлій поверхні Сунгарі, поки вона не починає нагадувати крижану плитку шоколаду. При цьому робітникам треба зважати на те, щоб не впасти у крижану воду.

  • Змагання з плавання у річці Сунгарі

    Крижана краса у Китаї

    Стрибки у крижану річку

    Деякі ж відвідувачі фестивалю криги навпаки охоче стрибають у крижану воду, аби взяти участь у змаганні з плавання. Та і звичайне зимове купання у Сунгарі - невід'ємна складова свята снігу і льоду в Харбіні.

  • Змагання з плавання у ріці Сунгарі в Харбіні, Китай

    Крижана краса у Китаї

    У воді тепліше

    Можна подумати, що більшість плавців хочуть якомога швидше вибратися з води. Але є одне але: навіть попри те, що температура води близька до нуля за Цельсієм - температура повітря над нею значно, значно нижча.

  • Парад весіль під час фестивалю льоду та снігу в Харбіні

    Крижана краса у Китаї

    Морозне весілля

    Зимова казка в Харбіні виглядає дуже романтично. Тож не дивно, що багато пар воліють одружитися у крижаних декораціях. На фото - черга бажаючих долучитися до масового крижано-снігового весілля. Єдине, що нареченим без куртки не обійтися - покрасуватися у весільній сукні з оголеними плечима в цей час не наважується ніхто.

    Автор: Беате Гінріхс, Фрідеманн Борхерт


   

DW.COM

Крижана краса у Китаї

У китайському Харбіні стартував найбільший у світі фестиваль крижаних та снігових скульптур. Вирушаючи туди, варто вдягтися потепліше. Однак дехто надає перевагу купанню в річці Сунгарі. Фоторепортаж DW. (13.01.2020)  

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Фестиваль снігових і льодових скульптур у китайському місті Харбін

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У китайському Харбіні стартував найбільший у світі фестиваль снігових і льодових скульптур.  

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