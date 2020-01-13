Крижана краса: фоторепортаж з фестивалю крижаних скульптур у Китаї

Крижана краса у Китаї

Потяг у нікуди

Цей потяг навряд чи у когось може асоціюватися з рухом - гігантський і закляклий у кризі. Чого не скажеш про місто із понад 4,5-мільйонним населенням Харбін - важливий політичний, економічний, науковий та культурний центр Китаю, який також є воротами для торгівлі з Росією.