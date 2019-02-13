 Кривавий теракт в індійському штаті Джамму та Кашмір: десятки загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Кривавий теракт в індійському штаті Джамму та Кашмір: десятки загиблих

Терорист-смертник підірвав автомобіль біля автобусів з силовиками в індійському штаті Джамму та Кашмір, внаслідок чого загинули понад 40 людей. В уряді Індії закидають Пакистану потурання терористам.

На місці вибуху в штаті Джамму та Кашмір

На місці вибуху в штаті Джамму та Кашмір

Щонайменше 44 людини загинули внаслідок підриву начиненого вибухівкою автомобіля в індійському штаті Джамму та Кашмір у четвер, 14 лютого. За даними місцевих правоохоронців, терорист-смертник підірвав автомобіль з близько 350-ма кілограмами вибухівки біля колони автобусів, яка перевозила бійців Сил поліції центрального резерву (CRPF), повідомляє агентство dpa. Напад скоєно на автомагістралі в районі Пулвама. Колона автобусів перевозила понад 2,5 тисячі силовиків. Вибухом повністю знищено два автобуси, в кожному з яких перебували по 35 бійців. Очікується, що число жертв зросте.

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Відповідальність за напад взяло на себе ісламістське угруповання "Джаіш-е-Мохаммад". Уряд Індії звинуватив сусідній Пакистан в тому, що той дозволяє ісламістам здійснювати напади зі своєї території. "Ми вимагаємо, щоб Пакистан припинив підтримку терористів і терористичних груп, що діють з їхньої території, та знищив інфраструктуру, яку терористи використовують для нападів в інших країнах", - заявило міністерство закордонних справ Індії, цитує агентство Reuters.

Ісламабад відкинув свою причетність до теракту. "Ми рішуче відкидаємо будь-які інсинуації з боку представників уряду та ЗМІ Індії, які намагаються без розслідування пов'язати напад з Пакистаном", - зазначило МЗС Пакистану.

Регіон Кашмір, більшість населення якого становлять мусульмани, поділений між Індією, Пакистаном та Китаєм. З часу здобуття першими двома країнами незалежності в 1947 році ситуація в цьому регіоні залишається напруженою. Остання велика атака, під час якої загинули 20 військових, скоєна у штаті Джамму та Кашмір у 2016 році.

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