Кривавий теракт в індійському штаті Джамму та Кашмір: десятки загиблих

Щонайменше 44 людини загинули внаслідок підриву начиненого вибухівкою автомобіля в індійському штаті Джамму та Кашмір у четвер, 14 лютого. За даними місцевих правоохоронців, терорист-смертник підірвав автомобіль з близько 350-ма кілограмами вибухівки біля колони автобусів, яка перевозила бійців Сил поліції центрального резерву (CRPF), повідомляє агентство dpa. Напад скоєно на автомагістралі в районі Пулвама. Колона автобусів перевозила понад 2,5 тисячі силовиків. Вибухом повністю знищено два автобуси, в кожному з яких перебували по 35 бійців. Очікується, що число жертв зросте.

Відповідальність за напад взяло на себе ісламістське угруповання "Джаіш-е-Мохаммад". Уряд Індії звинуватив сусідній Пакистан в тому, що той дозволяє ісламістам здійснювати напади зі своєї території. "Ми вимагаємо, щоб Пакистан припинив підтримку терористів і терористичних груп, що діють з їхньої території, та знищив інфраструктуру, яку терористи використовують для нападів в інших країнах", - заявило міністерство закордонних справ Індії, цитує агентство Reuters.

Ісламабад відкинув свою причетність до теракту. "Ми рішуче відкидаємо будь-які інсинуації з боку представників уряду та ЗМІ Індії, які намагаються без розслідування пов'язати напад з Пакистаном", - зазначило МЗС Пакистану.

Регіон Кашмір, більшість населення якого становлять мусульмани, поділений між Індією, Пакистаном та Китаєм. З часу здобуття першими двома країнами незалежності в 1947 році ситуація в цьому регіоні залишається напруженою. Остання велика атака, під час якої загинули 20 військових, скоєна у штаті Джамму та Кашмір у 2016 році.