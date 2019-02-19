 Креш-курс з порядку: як німці наводять ″орднунг″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.02.2019

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Політика й суспільство

Креш-курс з порядку: як німці наводять "орднунг" (відео)

Про любов німців до порядку ходять легенди. Існує навіть спеціальне відомство з порядку. Як німці дбають про свій порядок і коли свідомо його порушують?

Німці і порядок: любов на все життя?

Німці і порядок: любов на все життя?

Особливо у багатоквартирному німецькому будинку порядок - важлива тема. Мотлох у під'їзді, безлад у підвалі чи погано припарковане авто - є багато варіантів потрапити у немилість до сусідів. У будинкових правилах зазвичай чітко врегульовано, хто і яку частину сходів прибирає, хто і коли вивозить сміттєві контейнери, хто замітає тротуар чи прибирає сніг перед будинком. А у ваших будинках - теж такий порядок? 


 

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Відкривай Німеччину: що робити зі старим одягом і батарейками (відео)

У Німеччині, щоб впоратися з потоком старого текстилю та електроприладів, будують нові станції переробки. Кількість відходів вже така, що до перерозподілу сміттєвих потоків підключаються навіть кримінальні елементи. (22.10.2018)  

10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

Капці, підставки для яєць, теки - лише деякі з тих речей, які можна знайти майже в кожній німецькій домівці. Але ще є чимало інших предметів, котрі є типовими для оселі німців. (05.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Прибрати сніг, обрізати дерева та інші обов'язки домовласників у ФРН (09.01.2018)  

Куди німці дівають батарейки і старий одяг? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (19.10.2018)  

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Про любов німців до "орднунга", тобто порядку ходять легенди. Тут навіть є спеціальне відомство з порядку. Як німці дбають про свій порядок і коли свідомо його порушують?

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