Креш-курс з порядку: як німці наводять "орднунг" (відео)

Особливо у багатоквартирному німецькому будинку порядок - важлива тема. Мотлох у під'їзді, безлад у підвалі чи погано припарковане авто - є багато варіантів потрапити у немилість до сусідів. У будинкових правилах зазвичай чітко врегульовано, хто і яку частину сходів прибирає, хто і коли вивозить сміттєві контейнери, хто замітає тротуар чи прибирає сніг перед будинком. А у ваших будинках - теж такий порядок?



