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Кремнієва долина - регіон у США у штаті Каліфорнія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кремнієва долина".
Кремнієва долина - регіон у США (штат Каліфорнія), де зосереджено велику кількість високотехнологічних компаній. У Кремнієвій долині мають, зокрема, свої штаб-квартири такі компанії як Hewlett-Packard, Google, eBay та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Литві виростає ціле покоління молодих людей, які бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. І якщо в інших колишніх радянських країнах спостерігається масовий відтік мізків, то у Вільнюсі навпаки - молодь повертається на батьківщину. Адже влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу.
IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення, а їхня кількість продовжує зростати так стрімко, що вже бракує офісів. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.