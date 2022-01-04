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Кремнієва долина

Кремнієва долина - регіон у США у штаті Каліфорнія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кремнієва долина".

Кремнієва долина - регіон у США (штат Каліфорнія), де зосереджено велику кількість високотехнологічних компаній. У Кремнієвій долині мають, зокрема, свої штаб-квартири такі компанії як Hewlett-Packard, Google, eBay та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У США засновницю біостартапу Theranos визнали винною у шахрайстві

У США засновницю біостартапу Theranos визнали винною у шахрайстві 04.01.2022

Елізабет Холмс, засновницю медичного стартапу з діагностики захворювань за однією краплею крові, визнали винною у шахрайстві. Їй може загрожувати до 80 років позбавлення волі.

Ілон Маск перенесе штаб-квартиру Tesla з Кремнієвої долини

Ілон Маск перенесе штаб-квартиру Tesla з Кремнієвої долини 08.10.2021

Ілон Маск офіційно повідомив про перенесення штаб-квартири компанії Tesla з Каліфорнії до Техасу, де будується новий завод з виробництва електромобілів.
Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті

Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті 16.11.2020

Меми, фотографії і відео в соціальних мережах можуть бути на перший погляд веселими. Чимало з них, однак, мають серйозне підґрунтя, а радикали можуть використовувати їх для досягнення власних цілей.
Від цькування до підкорення космосу: у чому секрет успіху Ілона Маска?

Від цькування до підкорення космосу: у чому секрет успіху Ілона Маска? 31.05.2020

Компанія SpaceX Ілона Маска стала першою приватною фірмою, що відправила на орбіту астронавтів. Як бізнесмену вдалося досягти такого успіху і чому підлеглі не завжди ним задоволені?
Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео)

Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео) 24.01.2020

Молоді литовці бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. Як стартапи та робота в IT-сфері допомагають повертати фахівців у країну, а влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу?

Литва: як стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни (24.01.2020) 24.01.2020

У Литві виростає ціле покоління молодих людей, які бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. І якщо в інших колишніх радянських країнах спостерігається масовий відтік мізків, то у Вільнюсі навпаки - молодь повертається на батьківщину. Адже влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу.
Українські ІТ-стартапи: п'ять історій успіху

Українські ІТ-стартапи: п'ять історій успіху 20.10.2019

Українські розробники запускають десятки багатообіцяючих стартапів. Справжній прорив на міжнародному рівні вдається одиницям. П'ять історій успіху.
Майбутнє Google і Ко.: більше ризиків, ніж користі?

Майбутнє Google і Ко.: більше ризиків, ніж користі? 10.05.2019

Шлях від корисної пошукової машини до засобу розв'язання проблем: як Google використовує свою щорічну конференцію розробників у кремнієвій долині, аби надихнути сферу ІТ і відволікти від власних проблем.
Чому програмісти їдуть до Львова? (відео)

Чому програмісти їдуть до Львова? (відео) 03.05.2019

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.

Галицький IT-бум: чому програмісти їдуть працювати до Львова (03.05.2019) 03.05.2019

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення, а їхня кількість продовжує зростати так стрімко, що вже бракує офісів. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа 14.09.2018

Мільярдер Ілон Маск робить ставку не лише на електромобілі. Окрім свого найвідомішого проекту Tesla, підприємець родом з Південно-Африканської Республіки активно інвестує у багато інших бізнес-ідей майбутнього.

Софія: Кремнієва долина для жінок

Софія: Кремнієва долина для жінок 21.05.2018

ІТ-галузь Болгарії переживає бум. Центральну роль у ньому відіграють жінки. Левова частка працівників технологічного сектору - дівчата. Жіночу обкладинку має і більшість стартапів, які плодяться, наче в інкубаторі.
Кінець епохи Кремнієвої долини?

Кінець епохи Кремнієвої долини? 13.04.2018

Кремнієва долина втрачає стартапи. Молоді підприємці воліють переїхати у інший бік США - до Флориди, де наразі все дешевше і простіше.

Париж хоче стати європейською столицею стартапів (06.01.2017) 06.01.2017

Париж може стати європейською "кремнієвою долиною": у французькій столиці зводять найільше у світі містечко для стартапів.

Париж - нова Кремнієва долина Європи?

Париж - нова Кремнієва долина Європи? 03.01.2017

У Парижі цього року планують відкрити найбільше в світі містечко стартапів Station F. Утім, на шляху перетворення Парижа на Кремнієву долину Європи є й чимало перешкод.
Безпілотні авто можуть покласти край ері бензинових двигунів

Безпілотні авто можуть покласти край ері бензинових двигунів 06.05.2016

До 2025 року через використання безпілотників може скоротитись виробництво традиційних двигунів і звичайних авто. Такий прогноз висунув канадський розробник Бред Темплтон на форумі Університету Унікальності в Берліні.
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