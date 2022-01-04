Кремнієва долина - регіон у США у штаті Каліфорнія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кремнієва долина".

Кремнієва долина - регіон у США (штат Каліфорнія), де зосереджено велику кількість високотехнологічних компаній. У Кремнієвій долині мають, зокрема, свої штаб-квартири такі компанії як Hewlett-Packard, Google, eBay та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.