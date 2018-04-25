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Кремлівська доповідь

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кремлівська доповідь".

"Кремлівська доповідь" адміністрації США була оприлюднена 29 січня 2017 року. Документ включає в себе загалом 114 посадовців та 96 російських провідних бізнесменів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сенатори США вимагають від банків повідомити про рахунки російських олігархів

Сенатори США вимагають від банків повідомити про рахунки російських олігархів 25.04.2018

Сенатори-демократи в США направили листа великим американським і європейським банкам з вимогою розповісти про рахунки, що належать фігурантам "Кремлівської доповіді".
Курс рубля падає другий день поспіль на тлі санкцій США проти РФ

Курс рубля падає другий день поспіль на тлі санкцій США проти РФ 10.04.2018

Курс рубля та вартість акцій компаній російських олігархів продовжують падати на тлі нових санкцій, запроваджених США проти Росії.
50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів доларів

50 найбагатших росіян втратили за день 12 мільярдів доларів 10.04.2018

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів. Найбільше постраждали Олег Дерипаска і Володимир Потанін, які втратили по 1,3 мільярда доларів.
Кремлівська доповідь: чи будуть нові санкції США щодо Росії

"Кремлівська доповідь": чи будуть нові санкції США щодо Росії 05.02.2018

Реакція Білого дому на публікацію "Кремлівської доповіді" говорить про те, що адміністрація Трампа не поспішає розширювати санкції проти РФ. Але Конгрес може його до цього підштовхнути.
Міністр фінансів США пообіцяв нові санкції щодо Росії найближчим часом

Міністр фінансів США пообіцяв нові санкції щодо Росії "найближчим часом" 30.01.2018

США запровадять нові санкції щодо Росії "найближчим часом", пообіцяв сенаторам міністр фінансів країни Стівен Мнучін. За його словами, вони базуватимуться на даних розвідки, які увійшли до "Кремлівської доповіді".
Коментар: Тупі американці та еліта Путіна

Коментар: "Тупі американці" та "еліта Путіна" 30.01.2018

Реакція на "Кремлівську доповідь" мінфіну США розповіла про російське суспільство більше, ніж прізвища в списку, вважає Костянтин Еггерт. Коментар російського журналіста спеціально для DW.
Від обурення до сміху: в Москві відреагували на Кремлівську доповідь

Від обурення до сміху: в Москві відреагували на "Кремлівську доповідь" 30.01.2018

Президент Росії Володимир Путін назвав "Кремлівську доповідь" американського уряду "недружнім актом", а прем'єр Медведєв навіть пожартував, що відсутність у цьому списку є приводом для звільнення.
Мінфін США опублікував Кремлівську доповідь

Мінфін США опублікував "Кремлівську доповідь" 30.01.2018

Міністерство фінансів США представило так звану "Кремлівську доповідь", що містить понад 200 імен пов'язаних з Володмиром Путіном олігархів та політиків РФ.

"Кремлівська доповідь" США: хто з оточення Путіна потрапить у чорний список? (29.01.2018) 29.01.2018

Російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої "Кремлівської доповіді", яку мають представити у Вашингтоні. У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти.

Лілія Шевцова: Кремлівська доповідь підриває модель виживання еліти РФ

Лілія Шевцова: "Кремлівська доповідь" підриває модель виживання еліти РФ 20.01.2018

Політологиня Лілія Шевцова в інтерв'ю DW розповіла про те, чому в Росії нервують напередодні публікації в США доповіді про близьких до Кремля олігархів і про те, що буде стримувати нові санкції.