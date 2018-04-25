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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кремлівська доповідь".
"Кремлівська доповідь" адміністрації США була оприлюднена 29 січня 2017 року. Документ включає в себе загалом 114 посадовців та 96 російських провідних бізнесменів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російські бізнесові та політичні еліти нервують в очікуванні так званої "Кремлівської доповіді", яку мають представити у Вашингтоні. У близьких до Путіна чиновників та бізнесменів з цього списку можуть виникнути серйозні проблеми, вважають експерти.