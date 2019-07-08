Кремль спотворив слова Макрона про вільні вибори і "жовті жилети"

Висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про "жовтих жилетів" і зобов'язання Росії забезпечувати вільні вибори в стенограмі розмови Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним, опублікованій на сайті Кремля у четвер, 22 серпня, приведені в спотвореному вигляді. В окремих випадках сенс слів був змінений на прямо протилежний.

Так, говорячи про протести "жовтих жилетів", французький президент наголосив, що члени цього протестного руху могли вільно балотуватися в Європейський парламент. "Ті, хто виходив на акції протесту (у Франції - Ред.), вільно брали участь у виборах. Ті, кого називають "жовтими жилетами", вільно брали участь у виборах до Європарламенту, і вони братимуть участь в муніципальних виборах", - цитує Макрона французька радіостанція RFI.

На сайті Кремля це ж висловлювання виглядало наступним чином: "Але ви знаєте, що всі ці люди, які захотіли виставити свої кандидатури в ході європейської виборчої кампанії, не змогли представити свою кандидатуру, не змогли зробити це вільно, без яких би то не було перешкод".

Пєсков назвав спотворений сенс слів Макрона "помилкою перекладача"

Пізніше ця помилка була виправлена і в російській, і в англійській версії сайту Кремля, але в інтернеті зберігся скріншот початкової версії перекладу. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив пізніше, що в неточності винен перекладач. "Йдеться про скрипт слів синхроніста. Таке трапляється", - сказав він.

Тим часом навіть у виправленій версії перекладу слів Макрона про "жовті жилети" була відсутня його ремарка про те, що влада Франції виступає за те, щоб учасники руху "вільно висловлювали свою позицію на виборах, тому що це знижує конфліктність".

Макрон - про вибори у Москві

Після цього Еммануель Макрон додав, що проводити паралелі між акціями протесту в Москві через недопуск окремих кандидатів до виборів у Мосміськдуму і виступами "жовтих жилетів" у Франції неправильно. Він нагадав, що і Росія, і Франція підписали міжнародний договір, згідно з яким "свободи самовираження, думок, зборів і вільного представництва на виборах повинні поважатися нашими демократіями".

Саме тому, за словами Макрона, Франція висловлює занепокоєння у зв'язку з протестними акціями в Москві. "Є низка людей, які не були допущені до виборів (у Мосміськдуму - Ред.). Багато занепокоїлися і продовжують турбуватися через арешти людей в Москві і через їх здатність брати участь в чесних виборах", - сказав він.

Однак в перекладі, опублікованому на сайті Кремля, ця фраза була відсутня. Йшлося лише, що занепокоєння викликають "арешти і так далі, все ті блокування, які були зроблені з боку правових органів".

Інші випадки неправильного перекладу Кремлем слів міжнародних політиків

Кремль вже не вперше наводить неповні або неточні переклади висловлювань світових політиків. Так, в 2018 році на саміті в Гельсінкі після переговорів з президентом США Дональдом Трампом Путін сказав про ситуацію в Криму наступне: "Ми вважаємо, що ми провели референдум в суворій відповідності з міжнародним правом, зі статутом Організації Об'єднаних Націй". Однак в розшифровці слів Путіна другий займенник "ми" зник.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, зі стенограми брифінгу канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) на сайті Кремля було видалено визначення "злочинна", що стосується словосполучення "анексія Криму".