Кремль про витік радіації: В Росії аварійних ситуацій не було

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська система моніторингу радіаційної безпеки є сучасною і досконалою, а жодних повідомлень про загрозливі ситуації не надходило. Про це Пєсков заявив у понеділок, 29 червня, під час спілкування з журналістами.

"У нас абсолютно досконала і сучасна система моніторингу радіаційної безпеки. Жодних, як ви бачили, оповіщень про якісь загрозливі ситуації чи аварійну ситуацію немає", - сказав Пєсков, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Повідомлення про витік радіації з РФ

Приводом для коментаря прессекретаря російського президента стала новина про перевищення радіаційного фону у Північній Європі на кордоні з Росією. Про радіоактивну пляму, що охопила частину територій Швеції та Фінляндії, Естонію, Латвію, а також північний захід Росії повідомили у Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Водночас у організації зазначили, що рівень радіації не є небезпечним для людей та навколишнього середовища, а з високою вірогідністю джерело витоку має цивільне походження.

Пункт керування російською плавучою атомною станцією "Академік Ломоносов"

У Національному інституті здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів зазначили, що джерело викиду радіації може бути розташоване на заході Росії. Водночас у інституті зазначили, що не можуть визначити точне місце, та уточнили, що найвірогідніше йдеться про пошкодження паливного елемента на атомній електростанції.

Черговий витік радіації у регіоні

Пєсков, коментуючи цю інформацію, заявив, що не знає джерела цих повідомлень спеціалістів з Нідерландів. Раніше російський концерн "Росенергоатом" також заявив про відсутність надзвичайних подій на російських атомних електростанціях.

Підвищення радіаційного фону періодично фіксується і на півночі Норвегії, але зазвичай причина цього явища залишається нез'ясованою. Але, наприклад, у серпні 2019 року це явище збіглося у часі з інцидентом на військовому полігоні в Архангельській області Росії.

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Тоді, за офіційними даними російської влади, вибух стався на морській платформі під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Внаслідок цього загинули п'ятеро співробітників російської державної корпорації "Росатом" та двоє представників міністерства оборони РФ. Однак в управлінні з ядерної та радіаційної безпеки Норвегії відмовилися однозначно пов'язати підвищення радіаційного фону із цим інцидентом.