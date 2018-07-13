Кремль: Прохання матері Сенцова про його помилування розглянуть

Звернення матері ув'язненого українського режисера Олега Сенцова до президента РФ Володимира Путіна з проханням помилувати її сина буде обов'язково розглянуто, як тільки надійде в Кремль. Про це у п'ятницю, 13 липня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. "Почекаємо, коли воно надійде. Безумовно, воно буде розглянуто і не залишиться без уваги", - заявив він, передає агенція "Інтерфакс".

Пєсков відзначив, що в російському законодавстві чітко визначені дії, необхідні для ініціювання процедури помилування. У відповідь на запитання, чи достатньо звернення матері Сенцова для того, щоб помилувати режисера, він сказав: "Якщо я правильно пам'ятаю, такі випадки в законі не прописані. Там конкретно вказано, що має статися, щоб була ініційована процедура помилування".

Він також не зміг назвати терміни, коли можна очікувати розгляд цього звернення після того, як воно потрапить в Кремль. "Тут немає якихось конкретних термінів. Я вам не можу сказати. Потім, ви знаєте, це ж досить резонансний випадок", - сказав він.

Пєсков також не зміг відповісти на питання журналістів, чому президент РФ раніше помилував громадянку України Надію Савченко, а також двох представників кримськотатарського народу без їхнього особистого прохання. "Це питання лежить у юридичній площині. Не можу вам на нього відповісти. Це не входить в мою компетенцію", - сказав він.

13 липня ЗМІ оприлюднили клопотання матері засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова до президента РФ Володимира Путіна про помилування сина. За даними українського телеканалу "Громадське", клопотання передали Путіну ще 26 червня. Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що сам режисер не писатиме прохання про своє помилування.

Сенцова затримали в анексованому Росією Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля".

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