Кремль: Конфлікт на Сході України не може вирішуватись між Києвом та Москвою

"Проблема врегулювання на південному сході України вирішується самою Україною і не може вирішуватись між Києвом та Москвою, адже Москва не є стороною цього конфлікту", - заявив у вівторок, 12 листопада, речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він переконаний, що "більш ефективно ця проблема вирішувалась би через прямі контакти між Києвом і лідерами самопроголошених республік", цитує агенція новин "Інтерфакс".

Таку позицію речник Володимира Путіна висловив у відповідь на пропозицію експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва сприяти зустрічі президентів України та Росії на казахстанській території.

Під час виступу на форумі в Нур-Султані вранці 12 листопада Назарбаєв висловив переконання, що Володимир Зеленський і Путін зможуть під час особистої зустрічі домовитись про врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Назарбаєв запевнив, що уже говорив про це з президентом України, і Зеленський на таку зустріч погодився.

Натомість Пєсков заявив, що Путін вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, тож зараз всі зосереджуються на підготовці до зустрічі в "нормандському форматі". Напередодні підготовку до такої зустрічі обговорили під час телефонної розмови Меркель та Путін.

Контакти між Путіним і Зеленським

Вперше Зеленський і Путін провели телефонну розмову 11 липня 2019 року, президенти тоді обговорили ситуацію в Донбасі й звільнення утримуваних осіб, в тому числі українських військових моряків, затриманих при спробі пройти Керченською протокою наприкінці 2018 року. Ця телефонна розмова в результаті призвела до масштабного обміну ув'язненими між Києвом та Москвою.

Наприкінці серпня Зеленський повідомив, що домовився про особисту зустріч з Путіним в "нормандському форматі". Він сказав, що Москва і Київ зможуть домовитися між собою тільки "дивлячись очі в очі і за присутності західних лідерів".