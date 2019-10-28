 Кремль: Конфлікт на Сході України не може вирішуватись між Києвом та Москвою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

Кремль: Конфлікт на Сході України не може вирішуватись між Києвом та Москвою

Так речник Володимира Путіна прокоментував пропозицію експрезидента Казахстану про зустріч Путіна і Зеленського на казахстанській території для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Кремль

"Проблема врегулювання на південному сході України вирішується самою Україною і не може вирішуватись між Києвом та Москвою, адже Москва не є стороною цього конфлікту", - заявив у вівторок, 12 листопада, речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він переконаний, що "більш ефективно ця проблема вирішувалась би через прямі контакти між Києвом і лідерами самопроголошених республік", цитує агенція новин "Інтерфакс".

Таку позицію речник Володимира Путіна висловив у відповідь на пропозицію експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва сприяти зустрічі президентів України та Росії на казахстанській території.

Під час виступу на форумі в Нур-Султані вранці 12 листопада Назарбаєв висловив переконання, що Володимир Зеленський і Путін зможуть під час особистої зустрічі домовитись про врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Назарбаєв запевнив, що уже говорив про це з президентом України, і Зеленський на таку зустріч погодився.

DW.COM

Еммануель Макрон та Володимир Путін обговорили підготовку до наступного саміту "нормандської четвірки". Путін знову казав про необхідність "ретельної підготовки" зустрічі. (21.10.2019)

Анґела Меркель і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. (11.11.2019)

Анґела Меркель і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, головною темою якої стала підготовка зустрічі лідерів країн "нормандського формату". (31.10.2019)

Натомість Пєсков заявив, що Путін вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, тож зараз всі зосереджуються на підготовці до зустрічі в "нормандському форматі". Напередодні підготовку до такої зустрічі обговорили під час телефонної розмови Меркель та Путін.

Контакти між Путіним і Зеленським

Вперше Зеленський і Путін провели телефонну розмову 11 липня 2019 року, президенти тоді обговорили ситуацію в Донбасі й звільнення утримуваних осіб, в тому числі українських військових моряків, затриманих при спробі пройти Керченською протокою наприкінці 2018 року. Ця телефонна розмова в результаті призвела до масштабного обміну ув'язненими між Києвом та Москвою.

Наприкінці серпня Зеленський повідомив, що домовився про особисту зустріч з Путіним в "нормандському форматі". Він сказав, що Москва і Київ зможуть домовитися між собою тільки "дивлячись очі в очі і за присутності західних лідерів".

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