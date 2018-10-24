 Кремль вірить у непричетність влади Саудівської Аравії до вбивства Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Кремль вірить у непричетність влади Саудівської Аравії до вбивства Хашоггі

Російська влада заявила, що вірить у те, що королівська родина Саудівської Аравії не має стосунку до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Кремль вітає проведення розслідування.

Дмитро Пєсков заявив, що немає пістав не довіряти офіційній позиції королівської родини Саудівської Аравії

Дмитро Пєсков заявив, що немає пістав не довіряти офіційній позиції королівської родини Саудівської Аравії

В Кремлі вірять, що королівська родина Саудівської Аравії не причетна до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. "Я вважаю це питання недоречним. Є офіційна заява короля, заява наслідного принца. Якихось підстав не вірити, в принципі, ні у кого не повинно бути", - заявив у п'ятницю, 26 жовтня, речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

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В Ер-Ріяді почався значно збіднілий на спікерів та гостей економічний форум. Причина складнощів - міжнародне обурення вбивством журналіста Хашоггі. (23.10.2018)

Король Салман і принц Мухаммед прийняли сина і брата вбитого журналіста Джамаля Хашоггі у палаці. Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган обіцяє родині загиблого зробити все для розслідування вбивства. (23.10.2018)

Він також зазначив, що російська влада вітає позицію королівської родини Саудівської Аравії, яка заявила про свою зацікавленість в ретельному розслідуванні справи Хашоггі. "Ми чули заяву королівської сім'ї із засудженням цього вбивства, про непричетність королівської сім'ї до цього. Все інше - це питання розслідування, якого бажає і сама королівська сім'я. Ми це вітаємо", - зазначив Пєсков.

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. Спочатку країна заявляла, що журналіст загинув у бійці через "задушливий захват", хоча його не планували вбивати. Але 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії визнала, що вбивство журналіста було спланованим.

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