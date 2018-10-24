Кремль вірить у непричетність влади Саудівської Аравії до вбивства Хашоггі

В Кремлі вірять, що королівська родина Саудівської Аравії не причетна до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. "Я вважаю це питання недоречним. Є офіційна заява короля, заява наслідного принца. Якихось підстав не вірити, в принципі, ні у кого не повинно бути", - заявив у п'ятницю, 26 жовтня, речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

Він також зазначив, що російська влада вітає позицію королівської родини Саудівської Аравії, яка заявила про свою зацікавленість в ретельному розслідуванні справи Хашоггі. "Ми чули заяву королівської сім'ї із засудженням цього вбивства, про непричетність королівської сім'ї до цього. Все інше - це питання розслідування, якого бажає і сама королівська сім'я. Ми це вітаємо", - зазначив Пєсков.

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. Спочатку країна заявляла, що журналіст загинув у бійці через "задушливий захват", хоча його не планували вбивати. Але 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії визнала, що вбивство журналіста було спланованим.