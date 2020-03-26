Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео)

Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що потрібно для цього? І чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?
Нині на ринку нерухомості бракує чітких правил, які б регулювали інвестиції в житло. Забудовник диктує свої умови, банки - свої, а українці на свій страх і ризик обирають прийнятні для них. В ідеалі, захищати права і тих, і інших мав би єдиний інструмент. В Україні він навіть існує - це Фонд інвестування будівництва. Його створили ще у 2005 році після внесення зміни в Закон України "Про інвестиційну діяльність". Втім, за словами самих учасників ринку, Фонд свої функції не виконує і через високі податки не є популярним. Чому? Дивіться тут:
Нацбанк України планує суттєво знизити облікову ставку у 2020 році. Комерційні банки, відповідно, мають відкоригувати свої пропозиції по кредитах. DW з'ясовувала, чи призведе це до буму кредитування у країні. (13.01.2020)
Обсяг будівництва житла в Україні впав до мінімуму за останні шість років. Тому забудовники намагаються пожвавити попит створенням нового житлового формату - "смарт-квартир". (23.02.2017)
Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"? (07.02.2020)
Верховна Рада на початку липня ухвалила закон "про відновлення кредитування в Україні". В НБУ впевнені, що закон сприятиме відновленню банківського сектора. Однак позичальники просять президента його ветувати. (16.07.2018)