 Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео)

Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що потрібно для цього? І чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?

Дешева іпотека може збільшити продажі та обсяги будівництва на 30-40 відсотків

Дешева іпотека може збільшити продажі та обсяги будівництва на 30-40 відсотків

Нині на ринку нерухомості бракує чітких правил, які б регулювали інвестиції в житло. Забудовник диктує свої умови, банки - свої, а українці на свій страх і ризик обирають прийнятні для них. В ідеалі, захищати права і тих, і інших мав би єдиний інструмент. В Україні він навіть існує - це Фонд інвестування будівництва. Його створили ще у 2005 році після внесення зміни в Закон України "Про інвестиційну діяльність".  Втім, за словами самих учасників ринку, Фонд свої функції не виконує і через високі податки не є популярним. Чому? Дивіться тут:


 

DW.COM

Зниження облікової ставки: чи слід очікувати буму кредитування в Україні

Нацбанк України планує суттєво знизити облікову ставку у 2020 році. Комерційні банки, відповідно, мають відкоригувати свої пропозиції по кредитах. DW з'ясовувала, чи призведе це до буму кредитування у країні. (13.01.2020)  

Яке житло доступне українцям

Обсяг будівництва житла в Україні впав до мінімуму за останні шість років. Тому забудовники намагаються пожвавити попит створенням нового житлового формату - "смарт-квартир". (23.02.2017)  

Ревіталізація "хрущовок": чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео)

Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"? (07.02.2020)  

Новий закон про кредитування: контрольний постріл по "проблемних" позичальниках?

Верховна Рада на початку липня ухвалила закон "про відновлення кредитування в Україні". В НБУ впевнені, що закон сприятиме відновленню банківського сектора. Однак позичальники просять президента його ветувати. (16.07.2018)  

Знімати житло та вижити: як це роблять німці (відео)

Що дозволено квартирантам у Німеччині? Чому їх складно виселити та підвищити їм орендну плату? Дивіться у добірці DW про права та обов'язки квартиронаймачів у Німеччині. (17.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як німці будують приватні будинки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (31.01.2020)  

Також за темою

(Не)дешеві кредити на житло в Україні: чому українці цураються іпотек (26.03.2020) 26.03.2020

Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що треба для того, аби це сталося? Та чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?

Реклама

Докладно

Школа в Україні

Школа в Україні після карантину: можливі сценарії

Міністерство освіти України розробило два сценарії продовження навчання в школах та університетах після карантину.  

Дешева іпотека може збільшити продажі та обсяги будівництва на 30-40 відсотків

Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео)

Знизити іпотечне кредитування до 10% восени. Такі амбітні плани озвучував ще уряд Гончарука. Що потрібно для цього?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  