Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео)

Нині на ринку нерухомості бракує чітких правил, які б регулювали інвестиції в житло. Забудовник диктує свої умови, банки - свої, а українці на свій страх і ризик обирають прийнятні для них. В ідеалі, захищати права і тих, і інших мав би єдиний інструмент. В Україні він навіть існує - це Фонд інвестування будівництва. Його створили ще у 2005 році після внесення зміни в Закон України "Про інвестиційну діяльність". Втім, за словами самих учасників ринку, Фонд свої функції не виконує і через високі податки не є популярним. Чому? Дивіться тут:



