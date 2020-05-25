"Кредити" від італійської мафії в часи коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:17 Як італійська мафія отримує зиск від коронавірусу.

16:33 Чому іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю.

11:53 Які крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії.

22:07 Чим замість концертів заробляють на життя британські музиканти.

00:29 За що у Німеччині судять прихильників президента Сирії Асада.