 ″Кредити″ від італійської мафії в часи коронавірусу - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.05.2020

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Політика й суспільство

"Кредити" від італійської мафії в часи коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти.

Як італійська мафія наживається на коронавірусі (picture-alliance/ROPI)

Як італійська мафія наживається на коронавірусі

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:17 Як італійська мафія отримує зиск від коронавірусу.

16:33 Чому іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю.

11:53 Які крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії.

22:07 Чим замість концертів заробляють на життя британські музиканти.

00:29 За що у Німеччині судять прихильників президента Сирії Асада.

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