"Кредити" від італійської мафії в часи коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
06:17 Як італійська мафія отримує зиск від коронавірусу.
16:33 Чому іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю.
11:53 Які крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії.
22:07 Чим замість концертів заробляють на життя британські музиканти.
00:29 За що у Німеччині судять прихильників президента Сирії Асада.
Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину. (18.05.2020)
Іспанія: туристична галузь бореться за виживання. Німеччина: зворушлива історія порятунку єврейської дівчинки в часи нацизму. Швеція: чим пояснюється любов шведів до секонд-хенду. (11.05.2020)
Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців. Великобританія: футбол допомагає пережити втрату дітей. Франція: з дронами і на човнах - жандарми проти крадіїв устриць. Швеція: автоперегони на кризі в Лапландії. (17.03.2020)