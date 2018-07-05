 Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.07.2018

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Політика й суспільство

Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео)

Аби мотивувати українську молодь вивчати німецьку, Ґете-Інститут вдався до креативності. Принцип - бігай і вивчай німецьку!

Бігай і вивчай німецьку!

Бігай і вивчай німецьку!

10-класник Володимир дуже любить бігати центром Києва і слухати музику, часто німецьких виконавців. Та що саме вони співають, до кінця хлопець не розумів, але завжди хотів дізнатися. І ось раптом натрапив на мотиваційний плакат, присвячений україно-німецькому року мов. Дивіться у відео, що відбувалося далі.
 

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У Києві велопробігом і публічним уроком розпочався українсько-німецький рік мов

На Контрактовій площі у Києві стартував вуличний фестиваль, який дає старт українсько-німецькому року мов. Заходи з нагоди року мов заплановані також і в інших містах України. (09.09.2017)  

Українсько-німецький рік мов відкрився вуличним фестивалем у Києві

Публічний урок німецької мови, музика німецьких та українських гуртів, традиційна кухня, квести, велосипеди та сортування сміття по-німецьки - вуличним фестивалем у Києві відкрився українсько-німецький рік мов. (09.09.2017)  

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Eröffnung des deutsch-ukrainischen Sprachenjahrs in Kiew

Українсько-німецький рік мов відкрився вуличним фестивалем у Києві 09.09.2017

Публічний урок німецької мови, музика німецьких та українських гуртів, традиційна кухня, квести, велосипеди та сортування сміття по-німецьки - вуличним фестивалем у Києві відкрився українсько-німецький рік мов.

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У Києві велопробігом і публічним уроком розпочався українсько-німецький рік мов 09.09.2017

На Контрактовій площі у Києві стартував вуличний фестиваль, який дає старт українсько-німецькому року мов. Заходи з нагоди року мов заплановані також і в інших містах України.

Докладно

Бігай і вивчай німецьку!

Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео)

Аби мотивувати українців вивчати німецьку, Ґете-Інститут вдався до креативності. Принцип - бігай і вивчай німецьку! 

Geldbeutel mit Geldscheinen (DW/I. Kuprijanova)

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