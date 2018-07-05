Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео)

10-класник Володимир дуже любить бігати центром Києва і слухати музику, часто німецьких виконавців. Та що саме вони співають, до кінця хлопець не розумів, але завжди хотів дізнатися. І ось раптом натрапив на мотиваційний плакат, присвячений україно-німецькому року мов. Дивіться у відео, що відбувалося далі.

