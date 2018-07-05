Креативне вивчення німецької від Ґете-Інституту (відео)

Аби мотивувати українську молодь вивчати німецьку, Ґете-Інститут вдався до креативності. Принцип - бігай і вивчай німецьку!
10-класник Володимир дуже любить бігати центром Києва і слухати музику, часто німецьких виконавців. Та що саме вони співають, до кінця хлопець не розумів, але завжди хотів дізнатися. І ось раптом натрапив на мотиваційний плакат, присвячений україно-німецькому року мов. Дивіться у відео, що відбувалося далі.
На Контрактовій площі у Києві стартував вуличний фестиваль, який дає старт українсько-німецькому року мов. Заходи з нагоди року мов заплановані також і в інших містах України. (09.09.2017)