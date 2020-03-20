Країни G20 увіллють у світову економіку п'ять трильйонів доларів

Країни-члени Великої двадцятки (G20) вирішили вкласти п'ять трильйонів доларів у світову економіку для боротьби із негативними наслідками пандемії коронавірусу. Відповідне рішення лідери держав ухвалили в четвер, 26 березня, під час саміту, що пройшов у форматі відеоконференції.

"Нині ми вживаємо негайних та енергійних заходів для підтримки наших економік, захисту працівників, підприємств, особливо мікро-, малих та середніх фірм та секторів, які постраждали найбільше, а також захисту вразливих категорій людей через адекватний соціальний захист", - йдеться в заяві за результатами засідання.

Держави G20 наголосили, що кошти будуть інвестовані в рамках цільової фіскальної політики, економічних заходів та гарантійних схем для протидії соціальним, економічним та фінансовим наслідкам пандемії. В заяві також йдеться, що країни докладуть зусиль для захисту життів, робочих місць та доходів, надання допомоги країнам, що її потребують.

Лідери країн також доручають міністрам охорони здоров'я ділитися один з одним досвідом подолання пандемії коронавірусу. Держави також домовилися наростити виробничі потужності, щоб виробляти більше доступної медичної продукції для боротьби з коронавірусом. "Ми розширимо виробничі можливості, щоб задовольнити більшу потребу в медичній продукції та гарантувати, що вона буде якомога швидше широко доступна за прийнятною ціною і на справедливій основі там, де вона найбільше потрібна", - йдеться в заяві.