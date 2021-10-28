Країни ЄС та США проти будівництва нових поселень на Західному березі Йордану

Німеччина та ще 11 країн Євросоюзу в четвер, 28 жовтня, закликали Ізраїль "негайно скасувати" плани щодо будівництва нових поселень на Західному березі ріки Йордан.
"Ми закликаємо обидві сторони розвивати кроки, зроблені останніми місяцями, задля покращення співпраці та зменшення напруженості", - зазначається у спільній заяві міністерств закордонних справ ФРН, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії та Швеції.
Як повідомляє агенція AFP, напередодні, 27 жовтня, Ізраїль озвучив плани будівництва на окупованих палестинських територіях трьох тисяч нових будинків для єврейських поселенців.
Такі кроки засуджують і в Сполучених Штатах Америки. "Ми рішуче виступаємо проти розширення поселень, яке абсолютно не узгоджується із зусиллями для зниження напруженості та забезпечення спокою та завдає шкоди перспективам врегулювання у форматі "двох держав", - заявив журналістам речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
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В Єрусалимі поновилися сутички палестинців та поліції: понад пів сотні поранених
Міжнародні правозахисники розцінюють будівництво поселень на Західному березі як частину апартеїду проти палестинського народу (архівне фото)
Резолюція Ради Безпеки ООН, ухвалена в грудні 2016 року, вимагала від уряду Ізраїлю припинення будівництва нових поселень. За часів президентства Дональда Трампа США певний час не виступали проти розширення поселень. Утім, уряд Ізраїлю останнім часом навіть збільшив кількість дозволів на зведення поселень. Загалом на захоплених у 1967 році територіях сьогодні проживають близько 600 тисяч ізраїльтян у 200 поселеннях.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Понад двісті поселень
Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Чи є шанс на примирення?
У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Ізраїль конфіскує приватні землі
На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Знесення Амони
Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Барикади та заворушення
Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Конфлікт поселенців з палестинцями
Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Новий прихисток в Офрі
Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Примусове знесення в Офрі
Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.
Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко