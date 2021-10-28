Країни ЄС та США проти будівництва нових поселень на Західному березі Йордану

Німеччина та ще 11 країн Євросоюзу в четвер, 28 жовтня, закликали Ізраїль "негайно скасувати" плани щодо будівництва нових поселень на Західному березі ріки Йордан.

"Ми закликаємо обидві сторони розвивати кроки, зроблені останніми місяцями, задля покращення співпраці та зменшення напруженості", - зазначається у спільній заяві міністерств закордонних справ ФРН, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії та Швеції.

Як повідомляє агенція AFP, напередодні, 27 жовтня, Ізраїль озвучив плани будівництва на окупованих палестинських територіях трьох тисяч нових будинків для єврейських поселенців.

Такі кроки засуджують і в Сполучених Штатах Америки. "Ми рішуче виступаємо проти розширення поселень, яке абсолютно не узгоджується із зусиллями для зниження напруженості та забезпечення спокою та завдає шкоди перспективам врегулювання у форматі "двох держав", - заявив журналістам речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Резолюція Ради Безпеки ООН, ухвалена в грудні 2016 року, вимагала від уряду Ізраїлю припинення будівництва нових поселень. За часів президентства Дональда Трампа США певний час не виступали проти розширення поселень. Утім, уряд Ізраїлю останнім часом навіть збільшив кількість дозволів на зведення поселень. Загалом на захоплених у 1967 році територіях сьогодні проживають близько 600 тисяч ізраїльтян у 200 поселеннях.

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