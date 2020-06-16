 Країни ЄС почали затвердження списку країн для відкриття кордонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2020

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Новини

Країни ЄС почали затвердження списку країн для відкриття кордонів

Держави Євросоюзу голосують щодо списку країн, для жителів яких з 1 липня відкриються кордони Шенгенської зони. До початкового списку увійшли 15 держав.

У Євросоюзі визначаються щодо країн, для жителів яких відкриють зовнішні кордони Шенгенської зони

У Євросоюзі визначаються щодо країн, для жителів яких відкриють зовнішні кордони Шенгенської зони

У Раді ЄС голосують щодо рекомендації з приводу відкриття зовнішніх кордонів Шенгенської зони. Цей процес затвердження розпочався у другій половині дня понеділка, 29 червня. Результат голосування, яке проводить за письмовою процедурою, очікується наступного дня. Про це DW дізналася зі своїх джерел у дипломатичних колах у Брюсселі.

Для затвердження документа необхідна підтримка кваліфікованої більшості в Раді ЄС. Утім, перед тим, як запускати формальну процедуру затвердження, Хорватія, яка головує у Раді ЄС, консультувалася з усіма національними урядами, чи є підтримка цього рішення. Голосують держави-члени ЄС, однак діяти рекомендація буде для 26 країн Шенгену та чотирьох асоційованих з ним країн: Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну.

За даними інформагенції dpa та видання Politico, у списку є 15 країн, з якими відкриють кордони: Алжир, Австралія, Грузія, Японія, Канада, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай. Утім, для цього ці країни повинні також відкрити свої кордони для резидентів країн Шенгенської зони. України у списку нема.

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Згодом список будуть переглядати. Однією з умов для потрапляння країни до списку є кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 нижче ніж 16 на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів.

Нині заборона на необов'язкові подорожі до Шенгенської зони діє до 30 червня. Повноваження, чи відкривати свої кордони, перебуває у руках кожної держави. Тому формат документа Ради ЄС - рекомендація.

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