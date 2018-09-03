 Країни ЄС застерігають від гуманітарної катастрофи в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

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Новини

Країни ЄС застерігають від гуманітарної катастрофи в Ідлібі

Наступ військ Асада та його союзників на провінцію Ідліб може призвести до серйозних гуманітарних наслідків, застерігають представники низки країн ЄС. У спеціальному зверненні вони просять захистити мирне населення.

Сирія

Вже зараз мирне населення Ідлібу намагається врятуватися від обстрілів та бомбардувань

Країни ЄС в Раді Безпеки ООН закликали Росію та Іран підтримати раніше узгоджене припинення вогню під час переговорів щодо Сирії. Відповідну заяву підписали в ніч на п'ятницю, 7 вересня, Великобританія та Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, а також Німеччина, Бельгія та Італія, передає агенція новин AFP. Звернення до Москви та Тегерана пролунало саме перед початком консультацій між РФ, Іраном та Туреччиною щодо ситуації в Сирії.

Загроза гуманітарної катастрофи

Особливу увагу підписанти заяви звертають на серйозні гуманітарні наслідки можливого наступу війська Башара Асада та його союзників на підконтрольну сирійським повстанцям провінцію Ідліб. Військова ескалація на північному заході країни може мати "катастрофічні гуманітарні наслідки для цивільного населення", йдеться в спільній заяві восьми європейських країн. Дві з них є постійними членами Радбезу ООН, а решта є або були непостійними членами чи стануть ними в найближчому майбутньому.

Запланований наступ військ сирійської уряду на Ідліб наражає на небезпеку життя трьох мільйонів цивільних, з яких мільйон - діти, йдеться в заяві. Тож пріоритетом має стати саме захист цивільного населення, адже й без того небезпечний конфлікт в Сирії може лише загостритися.

Уряд у Дамаску й всі сторони конфлікту повинні виявляти стриманість та захищати життя мирних жителів. Крім того, до постраждалих від наступу районів слід надати доступ співробітникам гуманітарних організацій, наводить заяву агенція новин dpa.

Зустріч в Тегерані

DW.COM

Росія попереджає про ймовірне застосування хімічної зброї противниками режиму Асада у провінції Ідліб. Проте обґрунтованість доказів цього викликають сумніви. Експерти побачили у цьому ознаку слабкості РФ в Сирії. (28.08.2018)

Режим Асада поставив ультиматум: якщо за кілька днів не буде домовленостей щодо Ідліба, почнеться повномасштабний наступ на цей мільйонний регіон. Якщо це станеться, гуманітарна катастрофа неминуча. (06.09.2018)

Контрольована сирійськими повстанцями територія знову бомбардується російськими літаками, заявили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Авіаудари в провінції літаки РФ не здійснювали з 15 серпня. (04.09.2018)

У разі застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на контрольовану повстанцями провінцію Ідліб Вашингтон та його союзники одразу відреагують "належним" чином, попередили в Білому домі. (05.09.2018)

7 вересня в Тегерані зустрінуться глави держав Росії, Туреччини та Ірану. Туреччина - патрон сирійської опозиції. Натомість РФ та Іран - союзники сирійського уряду. На зустрічі в Тегерані обговорюватиметься подальша доля Сирії.

Водночас представники восьми держав ЄС, котрі підписалися під заявою, воліли провести паралельну зустріч щодо Сирії з представниками сирійської опозиції в Нью-Йорку. При цьому їм мають надати "платформу й голос всередині ООН", щоб пояснити, як, можливо, запобігти гуманітарній катастрофі в Ідлібі.

Нагадаємо, днями російські літаки відновили бомбардування позицій повстанців у провінції Ідліб. Водночас у Білому домі попередили Башара Асада, що в разі повторного застосування сирійським режимом хімічної зброї відповіддю США та їхніх союзників стане удар по сирійських урядових об'єктах.

25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. США, Великобританія та Франція вже тоді застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про ракетний обстріл.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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