Країни ЄС застерігають від гуманітарної катастрофи в Ідлібі

Країни ЄС в Раді Безпеки ООН закликали Росію та Іран підтримати раніше узгоджене припинення вогню під час переговорів щодо Сирії. Відповідну заяву підписали в ніч на п'ятницю, 7 вересня, Великобританія та Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, а також Німеччина, Бельгія та Італія, передає агенція новин AFP. Звернення до Москви та Тегерана пролунало саме перед початком консультацій між РФ, Іраном та Туреччиною щодо ситуації в Сирії.

Загроза гуманітарної катастрофи

Особливу увагу підписанти заяви звертають на серйозні гуманітарні наслідки можливого наступу війська Башара Асада та його союзників на підконтрольну сирійським повстанцям провінцію Ідліб. Військова ескалація на північному заході країни може мати "катастрофічні гуманітарні наслідки для цивільного населення", йдеться в спільній заяві восьми європейських країн. Дві з них є постійними членами Радбезу ООН, а решта є або були непостійними членами чи стануть ними в найближчому майбутньому.

Запланований наступ військ сирійської уряду на Ідліб наражає на небезпеку життя трьох мільйонів цивільних, з яких мільйон - діти, йдеться в заяві. Тож пріоритетом має стати саме захист цивільного населення, адже й без того небезпечний конфлікт в Сирії може лише загостритися.

Уряд у Дамаску й всі сторони конфлікту повинні виявляти стриманість та захищати життя мирних жителів. Крім того, до постраждалих від наступу районів слід надати доступ співробітникам гуманітарних організацій, наводить заяву агенція новин dpa.

Зустріч в Тегерані

7 вересня в Тегерані зустрінуться глави держав Росії, Туреччини та Ірану. Туреччина - патрон сирійської опозиції. Натомість РФ та Іран - союзники сирійського уряду. На зустрічі в Тегерані обговорюватиметься подальша доля Сирії.

Водночас представники восьми держав ЄС, котрі підписалися під заявою, воліли провести паралельну зустріч щодо Сирії з представниками сирійської опозиції в Нью-Йорку. При цьому їм мають надати "платформу й голос всередині ООН", щоб пояснити, як, можливо, запобігти гуманітарній катастрофі в Ідлібі.

Нагадаємо, днями російські літаки відновили бомбардування позицій повстанців у провінції Ідліб. Водночас у Білому домі попередили Башара Асада, що в разі повторного застосування сирійським режимом хімічної зброї відповіддю США та їхніх союзників стане удар по сирійських урядових об'єктах.

25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. США, Великобританія та Франція вже тоді застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про ракетний обстріл.