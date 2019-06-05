Країни ЄС закликали створити у Судані цивільний уряд

Вісім країн Європейського Союзу засудили розгін наметового табору в столиці Судану Хартумі, в результаті якого загинули щонайменше 60 людей. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій в Нью-Йорку в ніч на середу, 5 червня, повідомляє агентство dpa. Жорстокі дії сил безпеки Судану проти мирного населення загрожують перехідному процесу в країні, наголосили країни, серед яких Німеччина, Франція, Великобританія, Бельгія, Польща, Італія, Швеція та Нідерланди.

У Судані має бути створений цивільний уряд, який повинен організувати вільні і справедливі вибори, йдеться у документі. Заява була оприлюднена після невдалої спроби узгодити спільну заяву Ради Безпеки ООН, ухвалення якої заблокували Китай і Росія. Водночас Держдеп США та Норвегія також закликали до сторення у Судані цивільного уряду.

Напередодні провалилися переговори військової ради, яка прийшла до влади в Судані в результаті путчу у квітні 2019 року, з опозицією. Опозиційні активісти відмовилися від проведення нових виборів і від інших пропозицій військових. У свою чергу представники військової ради заявили, що виходять з усіх раніше досягнутих двосторонніх домовленостей.

Як повідомлялось, 3 червня суданські військові зробили спробу розігнати протестувальників у центрі Хартума. Внаслідок цього загинули щонайменше 60 людей. За даними організаторів акції, при розгоні використовувалися бойові набої. Однак суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу щодо протестувальників.

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут і були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.