 Країни ЄС закликали створити у Судані цивільний уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Країни ЄС закликали створити у Судані цивільний уряд

Жорстокі дії сил безпеки Судану проти мирного населення загрожують перехідному процесу в країні, йдеться у заяві восьми країн Євросоюзу.

Під час протестів у Судані

Під час протестів у Судані

Вісім країн Європейського Союзу засудили розгін наметового табору в столиці Судану Хартумі, в результаті якого загинули щонайменше 60 людей. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій в Нью-Йорку в ніч на середу, 5 червня, повідомляє агентство dpa. Жорстокі дії сил безпеки Судану проти мирного населення загрожують перехідному процесу в країні, наголосили країни, серед яких Німеччина, Франція, Великобританія, Бельгія, Польща, Італія, Швеція та Нідерланди.

У Судані має бути створений цивільний уряд, який повинен організувати вільні і справедливі вибори, йдеться у документі. Заява була оприлюднена після невдалої спроби узгодити спільну заяву Ради Безпеки ООН, ухвалення якої заблокували Китай і Росія. Водночас Держдеп США та Норвегія також закликали до сторення у Судані цивільного уряду.

Напередодні провалилися переговори військової ради, яка прийшла до влади в Судані в результаті путчу у квітні 2019 року, з опозицією. Опозиційні активісти відмовилися від проведення нових виборів і від інших пропозицій військових. У свою чергу представники військової ради заявили, що виходять з усіх раніше досягнутих двосторонніх домовленостей. 

Як повідомлялось, 3 червня суданські військові зробили спробу розігнати протестувальників у центрі Хартума. Внаслідок цього загинули щонайменше 60 людей. За даними організаторів акції, при розгоні використовувалися бойові набої. Однак суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу щодо протестувальників.

DW.COM

Кількість загиблих внаслідок спроби розгону протестувальників у центрі Хартума зросла до 60, повідомили у Спілці лікарів Судану. Військові спростовують застосування сили проти протестувальників. (05.06.2019)

Під час розгону суданськими військовими мирної акції протесту поблизу будівлі командування армії в центрі Хартума загинули, за даними лікарів, понад 30 людей. Ще сотні осіб отримали різноманітні поранення. (03.06.2019)

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут і були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

Також за темою

Sudan Proteste in Khartum

Розгін акції протесту в Судані: кількість загиблих зросла до 60 05.06.2019

Кількість загиблих внаслідок спроби розгону протестувальників у центрі Хартума зросла до 60, повідомили у Спілці лікарів Судану. Військові спростовують застосування сили проти протестувальників.

Sudan Proteste vor dem Militär-Hauptquartier in Khartum

Спроба розгону протестної акції в Судані: є загиблі 03.06.2019

Щонайменше дві особи загинули внаслідок розгону акції протесту в центрі суданської столиці Хартума, повідомляють лікарі. Військові намагалися розблокувати будівлю армійського командування.

Sudan Khartum Proteste am Militärhauptquartier

У Судані військові та опозиція домовилися про спільний уряд 28.04.2019

У новий урядовий комітет Судану мають увійти представники військових, що усунули від влади президента Омара аль-Башира, та цивільні.

Реклама

Докладно

Прапори Росії і Китаю

Росія і Китай - два нерівноцінні партнери

РФ називає Китай своїм стратегічним партнером, а лідери країн зустрічалися десятки разів. Чи рівноцінне це партнерство?  

Володимир Зеленський

Зеленський прояснив позицію щодо дефолту та "Приватбанку"

Чутки про дефолт в Україні не відповідають офіційній позиції президента, наголосив Зеленський.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  