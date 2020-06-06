Країни ЄС готові до санкцій проти порушників ембарго в Лівії

ФРН, Франція та Італія оголосили, що готові обговорювати запровадження санкцій проти зовнішніх сил, які порушують ембарго на постачання зброї сторонам конфлікту в Лівії. Про це лідери країн заявили в суботу, 18 липня.

У заяві міститься заклик до припинення бойових дій та постачання зброї по всій країні. "Іноземні сили" повинні припинити своє втручання та дотримуватися запровадженого ООН ембарго, йдеться в тексті.

"Ми готові розглянути можливість запровадження санкцій, якщо триватимуть порушення ембарго морем, суходолом чи повітрям", - заявили канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон и прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Лідери країн узгодили спільну позицію під час зустрічі в кулуарах саміту ЄС в Брюсселі.

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ.

За даними ЗМІ, сили Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет. На боці уряду в Тріполі, у свою чергу, виступають Туреччина, Катар та Італія.