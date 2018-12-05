 Країни ОПЕК і РФ домовилися скоротити видобуток нафти | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2018

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Економіка

Країни ОПЕК і РФ домовилися скоротити видобуток нафти

Добовий видобуток нафти з наступного року мають скоротити до 1,2 мільйона барелів, домовилися після дводенних переговорів представники країн ОПЕК і Росії. На тлі новин ціни на нафту підскочили.

Зустріч ОПЕК+ у Відні

Зустріч ОПЕК+ у Відні

Світові ціни на нафту підскочили на понад чотири відсотки - до 63,7 долара за барель - після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та партнерські країни, включаючи Росію (так звана ОПЕК+), домовилися у п'ятницю, 7 грудня, скоротити видобуток нафти. Як повідомляє агенція Reuters, з 1 січня 2019 року видобуток нафти має бути обмежений на рівні 1,2 мільйона барелів на добу.

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Президент США Дональд Трамп вважає, що ціни на нафту впали значною мірою завдяки його діям. Раніше він дякував за падіння цін владі Саудівської Аравії. (25.11.2018)

Ще на початку жовтня ціна на нафту становила 85 доларів за барель, тепер вона впала до менш ніж 60 доларів. Чи може це стати проблемою для Росії, яка надзвичайно залежна від експорту сировини? (23.11.2018)

Вартість нафти марки Brent на торгах 23 листопада впала нижче 60 доларів за барель. Аналітики застерігають: якщо країни ОПЕК вирішать скоротити видобуток, то ціни на нафту можуть швидко відновитися. (23.11.2018)

Очікується, з січня на країни ОПЕК буде доводитись 800 тисяч барелів на добу, а решта 400 тисяч барелів - на країни, які не є членами організації, заявив міністр нафти Іраку Тамер аль-Гадбан після завершення дводенних переговорів у Відні. Іран, який перебуває під санкціями США, не бере участі в цій домовленості.

Російський міністр енергетики Олександр Новак підтвердив намір скоротити видобуток до 1,2 мільйона барелів на добу. При цьому він зазначив, що ринок буде перенасичений протягом першої половини року.

Нагадаємо, з початку жовтня цього року світові ціни на нафту знизилися приблизно на 30 відсотків через збільшення пропозиції одночасно зі зменшенням попиту. Президент США Дональд Трамп перед зустріччю країн-членів ОПЕК закликав організацію до того, щоб зберегти низкі ціни на сировину. 

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