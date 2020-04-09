Країни ОПЕК+ хочуть знизити обсяги видобутку нафти

Учасники організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери вранці у п'ятницю, 10 квітня, узгодили плани зниження обсягів видобутку нафти, щоб не допустити подальшого падіння цін на світовому ринку.

Умови угоди передбачають зниження щоденного обсягу видобутку на 10 мільйонів барелів (1 барель - 159 літрів - Ред.) у травні і червні. У другому півріччі 2020 року добовий видобуток має дещо зрости, але залишиться нижче сьогоднішнього рівня на вісім мільйонів барелів.

Однак домовленість набуде чинності за умови згоди Мексики, яка під час консультацій була проти запропонованого скорочення її частки видобутку на 400 барелів на день. Міністерка енергетики Мексики Росіо Нале не погодилася з планами ОПЕК і залишила засідання, яке тривало 11 годин. Натомість у соцмережі Twitter міністерка написала, що Мексика готова знизити свій нафтовидобуток на 100 тисяч барелів на день протягом наступних двох місяців, зазначає агентство AFP.

"Нафтова війна" Росії і Саудівської Аравії

На початку березня учасники ОПЕК і її партнери на зустрічі у Відні не змогли домовитися про подальше зниження обсягів видобутку на додаткові 1,5 мільйона барелів на добу.

Зокрема, на зниженні наполягала Саудівська Аравія, а Росія виступила проти. Провал переговорів призвів до падіння цін на нафту до мінімуму за 18 років. На її вартість також вплинула пандемія COVID-19.