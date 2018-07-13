Країни ООН погодили перший в історії глобальний договір про міграцію

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних націй (ООН) погодила текст Глобального договору про безпечну, впорядковану і регулярну міграцію. Про це у п'ятницю, 13 липня, повідомив голова Генеральної асамблеї ООН Мирослав Лайчак, виступаючи в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку.

За його словами, договір буде офіційно прийнято в грудні. Очікується, що його підпишуть представники 192 держав. Єдина країна-учасниця ООН, яка відмовляється це робити - США. "У нас є 192 країни, які погодились на текст, і ми тримаємо двері відкритими для США, які можуть повернутися", - зазначив Лайчак, передає агенція AP.

За його словами, договір про міграцію не передбачає скорочення або розширення міграційних потоків, але він відображає "реальність". "Договір має величезний потенціал. Він дозволяє нам перейти від режиму реагування до режиму активної участі", - зазначив Лайчак.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що цей договір став першою глобальною угодою, яка передбачає управління всіма аспектами міжнародної міграції. "У ньому визнається право кожної людини на безпеку, гідність і захист", - підкреслив він.

У договорі закріплені 23 цілі, в тому числі порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. За словами першої заступниці Генерального секретаря ООН Аміни Мохаммед, деякі вимоги договору країни можуть виконувати поодинці - наприклад, забезпечення мігрантів базовими послугами. Інші положення документа, наприклад, пов'язані з роботою консульських відділів, передбачають міжнародне співробітництво.

В ООН повідомили, що з моменту початку переговорного процесу півтора року тому загинули 2098 мігрантів, 400 з них - діти. Багато випадків не потрапили в цю статистику, так само залишається невідомою і доля дівчаток і жінок, захоплених торговцями людьми. "На даний момент тисячі мігрантів з усього світу турбуються про здоров'я, про безпеку і добробут своїх сімей", - зазначив Лайчак.

У 2016 році всі 193 країни ООН домовилися в Нью-Йоркській декларації про те, що в 2018 році приймуть два глобальних договори про міграцію. Однак у 2017 році з приходом нового президента, Дональда Трампа, Вашингтон відмовився від участі в проекті, заявивши, що положення документа не відповідають політиці США в галузі міграції і біженців, а також принципам адміністрації Трампа.