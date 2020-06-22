 Країни-донори пообіцяли Судану 1,8 мільярда доларів США допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Країни-донори пообіцяли Судану 1,8 мільярда доларів США допомоги

Ці кошти мають допомогти Судану впоратися з економічною кризою, яка стоїть на заваді процесу політичних змін в країні після падіння режиму Омара аль-Башира.

Судану виділять 1,8 мільярда доларів США допомоги

Судану виділять 1,8 мільярда доларів США допомоги

На організованій Німеччиною конференції країни-донори у четвер, 25 червня, пообіцяли надати Судану 1,8 мільярда доларів США фінансової допомоги, щоб полегшити проходження перехідного періоду в країні після падіння режиму Омара аль-Башира.

Європейський Союз зобов'язався виділити 312 мільйонів євро, Сполучені Штати - 356 мільйона доларів, Німеччина -150 мільйонів євро, Франція -100 мільйонів євро і Великобританія -150 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарні програми і програми розвитку.

Читайте також: У Судані сформували перший уряд після повалення аль-Башира

Як зазначає агенція новин Reuters, Саудівська Аравія, яка заявила, що виділила Судану 500 мільйонів доларів минулого року, пообіцяла лише 10 мільйонів доларів. Об'єднані Арабські Емірати погодилися виділити 50 мільйонів доларів. Раніше, після повалення режиму аль-Башира, ці дві країни обіцяли надати Судану грант у розмірі 3 мільярдів доларів грошовими коштами і товарами.

Як заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), "ця конференція відкрила нову главу у співпраці між Суданом і міжнародним співтовариством з відновлення країни", цитує агентство новин AFP.

Чиатйте також: У Судані військові та опозиція урочисто підписали конституційну декларацію

Судан після відокремлення Південного Судану, внаслідок чого він втратив майже всі свої доходи від нафти, війни і повалення режиму аль-Башира потребує міжнародної допомоги для боротьби з серйозною економічною кризою, в якій опинилася країна.

 

Також за темою

Deutsche Start-Ups

Як німецькі стартапи переживають пандемію COVID-19 22.06.2020

Для одних стартапів пов'язана з коронавірусом криза стала сильним ударом. Однак інші швидко змінили бізнес-концепцію і не лише залишилися на плаву, а й виграли.

Deutschland Euro Geldscheine

Німеччина виділить мільярд євро на підтримку культури 17.06.2020

Завдяки цьому пакету фінансової допомоги артисти, художники та інші працівники культурної сфери зможуть знайти нові можливості для своєї діяльності. Бюджетна заборгованість на 2020 рік сягнула 218,5 мільярда євро.

Deutschland Füchtlingsunterkunft Zimmer

З ФРН в Сирію з 2017 року добровільно повернулися понад тисячу осіб 14.06.2020

Понад тисяча сирійців повернулися на батьківщину з 2017 року за фінансової підтримки уряду ФРН. Влада Німеччини зараз не сприяє добровільному поверненню в Сирію через війну в цій близькосхідній країні.

Реклама

Докладно

Symbolbild zu viele Fragen (bahrialtay - Fotolia.com)

Що відомо про нового в.о. міністра освіти і науки

Попри протести уряд призначив ректора Чернігівського НТУ Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти і науки України.  

Autobranche in der Krise wegen Corona. (picture-alliance/SvenSimon)

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

У ФРН прогнозують спад виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує втратою тисяч робочих місць в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  