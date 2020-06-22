Країни-донори пообіцяли Судану 1,8 мільярда доларів США допомоги

На організованій Німеччиною конференції країни-донори у четвер, 25 червня, пообіцяли надати Судану 1,8 мільярда доларів США фінансової допомоги, щоб полегшити проходження перехідного періоду в країні після падіння режиму Омара аль-Башира.

Європейський Союз зобов'язався виділити 312 мільйонів євро, Сполучені Штати - 356 мільйона доларів, Німеччина -150 мільйонів євро, Франція -100 мільйонів євро і Великобританія -150 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарні програми і програми розвитку.

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Як зазначає агенція новин Reuters, Саудівська Аравія, яка заявила, що виділила Судану 500 мільйонів доларів минулого року, пообіцяла лише 10 мільйонів доларів. Об'єднані Арабські Емірати погодилися виділити 50 мільйонів доларів. Раніше, після повалення режиму аль-Башира, ці дві країни обіцяли надати Судану грант у розмірі 3 мільярдів доларів грошовими коштами і товарами.

Як заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), "ця конференція відкрила нову главу у співпраці між Суданом і міжнародним співтовариством з відновлення країни", цитує агентство новин AFP.

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Судан після відокремлення Південного Судану, внаслідок чого він втратив майже всі свої доходи від нафти, війни і повалення режиму аль-Башира потребує міжнародної допомоги для боротьби з серйозною економічною кризою, в якій опинилася країна.