Країни Балтії відмовляться від купівлі електроенергії у Білорусі після запуску БілАЕС

Міністерства, відповідальні за енергетику країн Балтії, досягли згоди про припинення купівлі електроенергії у Білорусі після запуску Білоруської АЕС. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомило міністерство економіки Естонії.

"Досягнута угода містить елементи, що поліпшують ринкову позицію і перспективи наших виробників електроенергії", - прокоментував наслідки угоди для Естонії міністр економіки Тааві Аас, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Для припинення торгівлі електроенергією з Мінськом використовуватимуть систему розпізнавання походження електроенергії. У скороченому обсязі торгівля продовжиться на російсько-латвійському напрямку. Для цього використовуватимуть залишкові потужності від внутрішньої торгівлі між країнами Балтії. Між Литвою і Калінінградом торгівля електроенергієюпродовжиться в нинішньому обсязі.

Як очікують країни Балтії, у зв'язку з ухваленою угодою торгівля електроенергією між ними і третіми країнами скоротиться наполовину. Угода діятиме до синхронізації енергосистем країн Балтії з Центральною Європою, запланованої на кінець 2025 року.

Перший енергоблок БілАЕС, яка розташовується поблизу міста Острівця, за планом має бути введено в експлуатацію у 2020 році, другий - у 2021-му. На вироблення єдиної позиції країн Балтії щодо відмови від купівлі електроенергії у Білорусі після введення в експлуатацію БілАЕС наполягала Литва. Ще в червні 2017 року литовський парламент закріпив у законі твердження про те, що БілАЕС є небезпечною і створює загрозу національній безпеці Литви, довкіллю та громадському здоров'ю. Метою цього закону також було обмеження імпорту електроенергії з Білорусі.

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