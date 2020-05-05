 Країни Балтії відкривають спільні кордони з 15 травня | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.05.2020

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Політика й суспільство

Країни Балтії відкривають спільні кордони з 15 травня

Латвія, Литва та Естонія домовились з 15 травня відкрити спільні кордони. Громадяни інших країн після в'їзду в балтійські держави мають відбути 14 днів на карантині.

На кордоні між Естонією та Латвією

На кордоні між Естонією та Латвією

Прем'єр-міністри Латвії, Литви та Естонії у середу, 6 травня, домовилися відкрити з 15 травня кордони між своїми країнами, а також дозволити вільне переміщення жителів трьох країн. "Це великий крок в напрямку нормалізації", - повідомив голова уряду Естонії Юрі Ратас у Twitter.

 

"Ми погодились, що усі три балтійські країни розумно стримували поширення коронавірусу. Ми також довіряємо системам охорони здоров'я кожного", - написав у Facebook своєю чергою прем'єр Литви Саулюс Скверняліс.

Громадяни інших держав після перетину кордонів балтійських країн мають перебувати на карантині протягом 14 днів. "Якщо ми говоримо про зовнішні кордони, наприклад, з Росією, то певні обмеження повинні залишатися у зв'язку з коронавірусом", - зазначив Ратас. Деталі відкриття кордонів найближчим часом уточнить робоча група з міністрів закордонних справ країн Балтії.

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Днем раніше про намір відкрити з 14 травня кордон з Естонією заявив і уряд Фінляндії. Поки кордон буде відкритий тільки для працівників з країн ЄС.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 6 травні в Естонії коронавірусом заразились 1 713 людей, а від COVID-19 померло 55, в Литві інфіковано 1 428, а померло 48, в Латвії 900 заражених та 17 жертв хвороби.

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