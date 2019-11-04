 Країни Азії в 2020 році підпишуть угоду про вільну торгівлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

Країни Азії в 2020 році підпишуть угоду про вільну торгівлю

Проти угоди виступає лише Індія, яка занепокоєна можливим припливом на ринок недорогих китайських товарів. Поки невідомо, коли саме у 2020 році планується підписання угоди.

Учасники саміту АСЕАН

Учасники саміту АСЕАН

Учасники саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який у понеділок, 4 листопада, завершився в Бангкоку, домовилися наступного року підписати угоду про створення найбільшої зони вільної торгівлі у світі. Про це повідомили глави 15 держав-учасників асоціації. Китай, Японія, Південна Корея, десять країн Південно-Східної Азії, а також Австралія та Нова Зеландія домовляються щодо ключових питань, таких як доступ до ринку для партнерів.

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Єдиною країною, яка поки виступила проти підписання угоди, є Індія. Уряд в Нью-Делі занепокоєний наслідками можливого припливу недорогих китайських товарів для місцевих компаній. Однак країна може приєднатися до угоди у будь-який час. Передбачається, що разом з Індією майбутня угода про вільну торгівлю охопить половину світового виробництва та майже половину населення світу.

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю активізувались внаслідок торговельної суперечки між США та Китаєм, а також після того, як американський президент Дональд Трамп скасував участь його країни в Транстихоокеанському партнерстві (TPP).

Поки невідомо, коли саме у 2020 році буде підписана угода. Тим часом радник з питань безпеки США Роберт О'Браєн оголосив, що Дональд Трамп хоче запросити десять країн АСЕАН на "спеціальний саміт" на початку наступного року в США.

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