 Країна Тонга два тижні була відрізана від інтернету - тепер вона знову онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Країна Тонга два тижні була відрізана від інтернету - тепер вона знову онлайн

Через розрив підводного кабелю королівство Тонга в Океанії було два тижні відрізано від всесвітньої мережі. В країні не здійснювались грошові перекази та була паралізована туристична галузь.

Острівна країна Тонга була два тижні відрізана від інтернету

Острівна країна Тонга була два тижні відрізана від інтернету

Мешканці королівства Тонга, розташованого в Тихому океані, у суботу, 2 лютого, знов отримали доступ до інтернету після двох тижнів вимушеної перерви. Країна з населенням 110 тисяч була повністю відірвана від глобальної мережі після того, як з невідомих причин був розірваний єдиний підводний оптоволоконний кабель.

2 лютого ремонт кабелю був успішно завершений. "Ми мали два досить тихі тижні. Люди тепер дістаються до всіх пліток і займаються своїми справами", - сказав представник уряду країни Лопеті Сенітулі, передає агенція AFP.

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Тимчасова втрата інтернету болісно вдарила по острівній країні. Банки не могли здійснювати грошові перекази мешканців за кордон та в країну, заявила президентка тонганської торгової палати Паула Таумопе. Інші сектори економіки, такі як купівля товарів в мережі або туристичні бронювання, також були паралізовані. "Були значні збої. Ми сподіваємося, що все запрацює у понеділок", - заявила Таумопе.

Зв'язок із зовнішнім світом протягом останніх двох тижнів здійснювався лише через супутник. Він забезпечував телефонні дзвінки та платежі банківськими картками. Досі незрозуміло, чому був пошкоджений підводний оптоволоконний кабель. Повідомляється, що він міг бути випадково розірваний якорем одного з кораблів.

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