Крамп-Карренбауер очолила міністерство оборони ФРН

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) призначена міністеркою оборони Німеччини. Церемонія призначення її головою оборонного відомства відбулася у середу, 17 липня, у палаці Бельвю у Берліні.

На заході були присутні, зокрема, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та віцепрезидент Бундесрату Міхаель Мюллер (Michael Müller), який виконує обов'язки президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, що нині перебуває у відпустці (Frank-Walter Steinmeier).

Німецький парламент збереться на позачергове засідання наступної середи, 24 липня, щоб привести до присяги Крамп-Карренбауер, повідомили в управлінні Бундестагу.

Напередодні, 16 липня, стало відомо, що Крамп-Карренбауер замінить Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаді міністерки оборони ФРН. Фон дер Ляєн, яка також є представницею ХДС, у вівторок була затверджена Європарламентом на посаду голови Єврокомісії. У середу вона офіційно склала з себе повноваження глави оборонного відомства Німеччини.

Раніше Аннеґрет Крамп-Карренбауер неодноразово заявляла, що не хоче займати жодних міністерських посад в кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel). Вона пояснювала це бажанням зберегти незалежність дій на чолі ХДС. Крамп-Карренбауер очолила ХДС 7 грудня 2018 року, коли перемогла на внутрішньопартійних виборах. До цього вона була прем'єр-міністеркою найменшої федеральною землі ФРН - Саару.