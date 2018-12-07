 Крамп-Карренбауер очолила міністерство оборони ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

Крамп-Карренбауер очолила міністерство оборони ФРН

Аннеґрет Крамп-Карренбауер змінила на посаді міністерки оборони ФРН Урсулу фон дер Ляєн. 24 липня вона складе присягу у Бундестазі.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолить оборонне відомство ФРН

Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолить оборонне відомство ФРН

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) призначена міністеркою оборони Німеччини. Церемонія призначення її головою оборонного відомства відбулася у середу, 17 липня, у палаці Бельвю у Берліні.

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У програмному виступі перед дебатами та голосуванням за її кандидатуру в Європарламенті Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, зокрема, запровадження мінімальної зарплатні в країнах ЄС і за потреби перенесення терміну Brexit. (16.07.2019)

Нова очільниця ХДС дотримується більш консервативних поглядів, ніж її попередниця Анґела Меркель. DW - про політичний курс Аннеґрет Крамп-Карренбауер у перші 100 днів на посаді лідера християнських демократів. (17.03.2019)

На заході були присутні, зокрема, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та віцепрезидент Бундесрату Міхаель Мюллер (Michael Müller), який виконує обов'язки президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, що нині перебуває у відпустці (Frank-Walter Steinmeier).

Німецький парламент збереться на позачергове засідання наступної середи, 24 липня, щоб привести до присяги Крамп-Карренбауер, повідомили в  управлінні Бундестагу.

Напередодні, 16 липня, стало відомо, що Крамп-Карренбауер замінить Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаді міністерки оборони ФРН. Фон дер Ляєн, яка також є представницею ХДС, у вівторок була затверджена Європарламентом на посаду голови Єврокомісії. У середу вона офіційно склала з себе повноваження глави оборонного відомства Німеччини.

Раніше Аннеґрет Крамп-Карренбауер неодноразово заявляла, що не хоче займати жодних міністерських посад в кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel). Вона пояснювала це бажанням зберегти незалежність дій на чолі ХДС. Крамп-Карренбауер очолила ХДС 7 грудня 2018 року, коли перемогла на внутрішньопартійних виборах. До цього вона була прем'єр-міністеркою найменшої федеральною землі ФРН - Саару.

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