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Краматорськ – місто обласного підпорядкування в Донецькій області.
Починаючи від 11 жовтня 2014 року, в Краматорську розмістилась Донецька обласна державна адміністрація. Кількість населення Краматорська становить близько 157 тисяч осіб.
Тисячі людей на вокзалі Краматорська намагалися залишити місто у момент ракетного удару. Одна з них - Тетяна, яка вижила і змогла дістатися до Польщі. Там жеопинилася й Альона з блокадного Маріуполя. Ось що жінки розповідають про пережите.
Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Близько 100 тисяч літніх людей мають перетинати лінію фронту, аби отримати українську пенсію. Це і фізично, і психологічно виснажлива процедура. Утім інших доходів у багатьох просто немає. 2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх - репортаж з Донбасу.