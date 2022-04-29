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Краматорськ

Краматорськ – місто обласного підпорядкування в Донецькій області.

Починаючи від 11 жовтня 2014 року, в Краматорську розмістилась Донецька обласна державна адміністрація. Кількість населення Краматорська становить близько 157 тисяч осіб.

Герої евакуації: як працює "Укрзалізниця" під час війни (29.04.2022) 29.04.2022

Залізничну інфраструктуру України постійно обстрілюють. Однак, за словами працівників "Укрзалізниці", майже ніхто з персоналу не покинув робоче місце. DW зустріла провідників, які невпинно працюють уже два місяці війни.

Свідчення тих, хто вижив у Краматорську та Маріуполі (11.04.2022)

Свідчення тих, хто вижив у Краматорську та Маріуполі (11.04.2022) 11.04.2022

Тисячі людей на вокзалі Краматорська намагалися залишити місто у момент ракетного удару. Одна з них - Тетяна, яка вижила і змогла дістатися до Польщі. Там жеопинилася й Альона з блокадного Маріуполя. Ось що жінки розповідають про пережите.
Джонсон у Києві: більше зброї, гроші і відбудова Києва

Джонсон у Києві: більше зброї, гроші і відбудова Києва 09.04.2022

45-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 9 квітня.

Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів

Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів 08.04.2022

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував надання Україні додаткової зброї після атаки РФ на Краматорськ.

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти 08.04.2022

Як повідомляє речник СБУ, кількість жертв внаслідок обстрілу РФ залізничного вокзалу у Краматорську зросла до 39 людей, серед них - чотири дитини.

Розваги у стилі ретро: вінтажний парк атракціонів у Краматорську (21.05.2021) 21.05.2021

У парку розваг у Краматорську в автентичному стані збереглися атракціони 70-х та 80-х років минулого століття. Покататися на раритетах приходять цілі родини - приїжджають навіть мешканці інших міст.
Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі

Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі 17.02.2021

Чому багато священників ПЦУ на Донбасі працюють ще й за мирськими професіями, наприклад, в поліції? Як функціонують парафії української церкви у "ДНР"? Розмова DW з Митрополитом Донецьким і Маріупольським Сергієм.

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020) 23.12.2020

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Зеленський: Ми постійно говоримо з жителями непідконтрольного Донбасу

Зеленський: Ми постійно говоримо з жителями непідконтрольного Донбасу 05.07.2019

У інтерв'ю DW український президент розповів про наступні кроки Києва з урегулювання конфлікту на Донбасі, контакт із жителями непідконтрольних територій та очікування від Заходу.
Бельгія вперше прийняла на лікування українських військових

Бельгія вперше прийняла на лікування українських військових 05.04.2018

До Брюсселя прибули троє українських солдатів для лікування та реабілітації. Бельгія вперше приймає військових, які зазнали поранень у бойових діях на Донбасі.
Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео) 04.04.2018

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.

Під кулями за грошима: як жителі окупованого Донбасу отримують пенсії (04.04.2018) 04.04.2018

Близько 100 тисяч літніх людей мають перетинати лінію фронту, аби отримати українську пенсію. Це і фізично, і психологічно виснажлива процедура. Утім інших доходів у багатьох просто немає. 2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх - репортаж з Донбасу.

#LocalHeroes: безкоштовний ремонт багатодітним родинам від активіста Вільної хати (відео)

#LocalHeroes: безкоштовний ремонт багатодітним родинам від активіста "Вільної хати" (відео) 17.11.2017

Безкоштовно відремонтувати помешкання багатодітним родинам в Краматорську пропонує активіст ГО "Вільна хата" Євген Бойко в рамках проекту "Добрий сусід". Як - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

#LocalHeroes: як активіст з "Вільної хати" ремонти багатодітним родинам робить (16.11.2017) 16.11.2017

Безкоштовний ремонт - таку допомогу багатодітним родинам в Краматорську пропонує активіст ГО "Вільна хата" Євген Бойко в рамках проекту "Добрий сусід". Як - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Спостерігач ОБСЄ: Люди просто хотіли жити, але були вирвані з життя (відео)

Спостерігач ОБСЄ: Люди просто хотіли жити, але були вирвані з життя (відео) 15.11.2017

DW провела один день зі спостерігачем ОБСЄ від Німеччини неподалік лінії розмежування. Як саме працює місія та що бачать спостерігачі на Сході України - в нашому репортажі.

Спостерігач ОБСЄ: Люди просто хотіли жити, але були вирвані з життя (14.11.2017) 14.11.2017

DW провела один день зі спостерігачем ОБСЄ від Німеччини неподалік лінії розмежування. Як саме працює місія та що бачать спостерігачі на Сході України - в нашому репортажі.

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