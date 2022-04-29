Краматорськ

Свідчення тих, хто вижив у Краматорську та Маріуполі (11.04.2022)

Тисячі людей на вокзалі Краматорська намагалися залишити місто у момент ракетного удару. Одна з них - Тетяна, яка вижила і змогла дістатися до Польщі. Там жеопинилася й Альона з блокадного Маріуполя. Ось що жінки розповідають про пережите.