Кравчук розповів куди можна перенести засідання ТКГ замість Мінська

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі після закінчення карантину через COVID-19 можуть бути перенесені з Білорусі до Польщі.

"Якщо взяти колишні соціалістичні країни, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби нашої (...) Якщо взяти країни несоціалістичного блоку, то таких країн дуже багато. Це повинна бути нейтральна демократична країна", - заявив Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 6 березня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що продовжувати переговори ТКГ у Білорусі "не можна в жодному разі".

"У жодному разі не може бути Білорусь, оскільки вона вустами Лукашенка говорить дуже негарні, я б навіть сказав, непристойні речі щодо України. Вона під каблуком Росії. Вона не є демократичною країною, у ній душать мирних мітингувальників, тому мати в такій країні майданчик для переговорів, сказав би, навіть незручно про це говорити", - додав Кравчук.

За словами Кравчука, "Росія буде проти перенесення, оскільки їй необхідно, щоб на переговорах з Донбасу були присутні представники ОРДЛО, але вивозити їх у західні країни буде вельми проблемно".

Як повідомлялося, напередодні віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про неможливість участі української делегації у подальших переговорах у режимі реального часу в Мінську через "ворожу риторику Білорусі" щодо України.

У 2018 році колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пропонував перенести переговори ТКГ з Білорусі в Астану (сучасний Нурсултан - Ред.).