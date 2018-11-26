 Кравчук, Кучма і Ющенко закликають не відкладати вибори через воєнний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Кравчук, Кучма і Ющенко закликають не відкладати вибори через воєнний стан

Верховній Раді України слід внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" і призначити президентські вибори на 31 березня 2019 року, заявили три екс-президенти України.

Віктор Ющенко, Леонід Кучма, Леонід Кравчук

Воєнний стан в Україні слід було запровадити раніше, переконані троє екс-президентів

Україні не варто відкладати проведення президентських виборів, якщо в державі оголосять воєнний стан. Про це йдеться у спільній заяві трьох екс-президентів: Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми й Віктора Ющенка, яку озвучив перед журналістами в понеділок, 26 листопада, Кравчук.

Екс-президенти закликали Верховну Раду внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" і скасувати заборону на проведення президентських виборів.

"Якщо депутати вирішать, що альтернатив воєнного стану не існує, то вони зобов'язані внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану", прибравши з нього норму про скасування виборів і надмірне обмеження прав і свобод", - цитує Кравчука інформагенція "Українські новини".

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Одночасно з рішенням про воєнний стан і внесенням змін до закону депутатам слід призначити президентські вибори на 31 березня 2019 року - дату, передбачену Конституцією України, йдеться в заяві.

Екс-президенти: воєнний стан треба було запроваджувати раніше

Кравчук, Кучма і Ющенко не виступають проти воєнного стану і вважають, що його варто було запровадити значно раніше. На їхню думку, таке рішення не треба було відкладати на період напередодні виборів, уточнив Леонід Кравчук. "Тисячі загиблих і загроза повномасштабного втручання з боку ворога раніше не стали підставою для введення воєнного стану. Одним з основних аргументів такого рішення була неминучість катастрофічних соціально-економічних, демографічних та політичних наслідків", - наголосили екс-президенти.

Президент України Петро Порошенко 26 листопада підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні. Для затвердження указу було скликане позачергове засідання Верховної Ради України. Порошенко пропонує запровадити воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як радила РНБО. Порошенко наголосив ще раз, що Україна ні з ким не планує воювати і воєнний стан запроваджується виключно для оборони.

25 листопада російські катери обстріляли українські кораблі біля Керченської протоки. Російські спецпризначенці захопили українські судна й поранили шістьох українських військових. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в ніч на понеділок повідомив, що двоє поранених - у важкому стані.

Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності.

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