КПВВ "Новотроїцьке" закрили через детонацію мін - ОБСЄ

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке", що у Волноваському районі Донецької області, в середу, 29 серпня, тимчасово закрито через пожежі, які викликали детонацію мін у цьому районі. Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ у Facebook.

Своєю чергою, прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив, що контрольно-пропускні операції на цьому КПВВ тимчасово припинено за рішенням командувача об'єднаних сил Сергія Наєва. "У контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" введено режим "Червоний". Контрольно-пропускні операції тимчасово припинено", - йдеться в повідомленні на сторінці ООС.

Наразі в безпосередній близькості від контрольного посту "Березове-2", що розташований неподалік від КПВВ "Новотроїцьке", горить суха трава. Від вогню детонують мінно-вибухові загородження і боєприпаси, які не розірвалися під час боїв. Це створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке перетинає лінію розмежування. Пропуск осіб і транспортних засобів у КПВВ "Новотроїцьке" буде відновлено після стабілізації ситуації на місці, наголосили в прес-центрі ООС.

Крім того, за інформацією української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), пожежа виникла в селищі Новгородське Донецької області внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Після цього виникло масштабне загоряння сухої трави. Пожежу локалізовано силами та засобами підрозділів Збройних сил України, - йдеться в повідомленні на сторінці операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.