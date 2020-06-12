КПВВ на адмінкордоні з Кримом та пункти пропуску в аеропортах відновлюють роботу

В Україні з 14 червня відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Про це у суботу, 13 червня, повідомила Державна прикордонна служба. Відповідне рішення Кабінету Міністрів містить постанова від 12 червня.

Згідно з документом, у КПВВ також повинні з'явитися приміщення для проведення медичного огляду. Водночас особам, які прибувають із Криму під час пандемії коронавірусу, доведеться пройти самоізоляцію. Прикордонники відмовлятимуть у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Відновлюють роботу пункти пропуску в 15-ти аеропортах

Також уряд ухвалив постанову, якою відновив роботу пунктів пропуску в 15 міжнародних аеропортах. "Варто зауважити, що серед 15 пунктів пропуску для повітряного сполучення, в яких відновлено роботу, в 13 можливі пасажирські перевезення", - повідомила Держприкордонслужба.

Таким чином, усі пункти пропуску для повітряного сполучення через державний кордон України будуть відкритими. Водночас закритими залишаться 40 пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, а також річковий пункт пропуску в Київському порту.