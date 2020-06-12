 КПВВ на адмінкордоні з Кримом та пункти пропуску в аеропортах відновлюють роботу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Новини

КПВВ на адмінкордоні з Кримом та пункти пропуску в аеропортах відновлюють роботу

На КПВВ з'являться приміщення для проведення медичного огляду, однак особам, які прибувають із Криму під час пандемії, доведеться пройти самоізоляцію.

КПВВ Каланчак (архівне фото)

КПВВ "Каланчак" (архівне фото)

В Україні з 14 червня відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Про це у суботу, 13 червня, повідомила Державна прикордонна служба. Відповідне рішення Кабінету Міністрів містить постанова від 12 червня.

Згідно з документом, у КПВВ також повинні з'явитися приміщення для проведення медичного огляду. Водночас особам, які прибувають із Криму під час пандемії коронавірусу, доведеться пройти самоізоляцію. Прикордонники відмовлятимуть у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Відновлюють роботу пункти пропуску в 15-ти аеропортах

Також уряд ухвалив постанову, якою відновив роботу пунктів пропуску в 15 міжнародних аеропортах. "Варто зауважити, що серед 15 пунктів пропуску для повітряного сполучення, в яких відновлено роботу, в 13 можливі пасажирські перевезення", - повідомила Держприкордонслужба.

Таким чином, усі пункти пропуску для повітряного сполучення через державний кордон України будуть відкритими. Водночас закритими залишаться 40 пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, а також річковий пункт пропуску в Київському порту.

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