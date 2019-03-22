 КПВВ ″Мар′їнка″ закритий після обстрілу, поранено прикордонника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

КПВВ "Мар'їнка" закритий після обстрілу, поранено прикордонника

Після обстрілу снайпера та поранення українського прикордонника тимчасово не працює контрольний пункт "Мар'їнка".

Контрольний пункт в'їзду-виїзду Мар'їнка

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" тимчасово не працює

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" обстріляв снайпер, поранивши українського прикордонника, після чого КПВВ було тимчасово закрито. Про це у суботу, 5 квітня, повідомили у прес-службі операції об'єднаних сил.

Згідно повідомлення, обстріл блок-поста першого оборонного рубежу відбувся о 14:00. Внаслідок нього було поранено в ногу старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України Олексія Коневега. "Військовослужбовця евакуйовано до військового шпиталю", - зазначають на Facebook-сторінці операції об'єднаних сил.

DW.COM

Також повідомляється, що роботу КПВВ припинено "для безпеки особового складу…, а також безпеки громадян України, які перетинають лінію зіткнення", а військовослужбовці вживають контрснайперські заходи.

За словами речника Державної прикордонної служби України Олега Слободяна, стан пораненого прикордонника зараз задовільний. "Йому надали першу медичну допомогу й доправили до найближчого медичного закладу", - написав Слободян у Facebook.

Згідно інформації прес-служби Краматорського прикордонного загону, на момент обстрілу в зоні ураження перебувало близько 20 цивільних осіб, зокрема й діти.

Нагадаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули і двоє дістали поранення у вівторок, 2 квітня, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на Сході України.

24 березня в Луганській області з українського боку в односторонньому порядку було відкрито контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Золоте".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

Дивитись відео 03:21

Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018)  

Також за темою

Ukraine Soldat an einem Stützpunkt für humanitäre Hilfe in Awdijiwka

На Донбасі загинув один український військовий 22.03.2019

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Сході України 22 березня загинув один військовослужбовець ЗСУ та ще один отримав поранення.

Ukraine Präsidentschaftskandidat Wolodymyr Selenskyj

Зеленський розповів, як збирається перемагати на Донбасі 04.04.2019

Кандидат у президенти Володимир Зеленський впевнений, що перемогу у війні можна здобути за допомогою дипломатії, економічного зростання та зміцнення української армії.

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske

На Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців 02.04.2019

Двоє українських військових загинули на Донбасі 2 квітня, ще двоє поранені, йдеться в зведенні Операції об'єднаних сил.

Реклама

Докладно

НСК Олімпійський у Києві (фото з архіву)

Американський експерт про дебати на стадіоні

Інтерв'ю DW з американським дослідником теледебатів, професором журналістики Аланом Шредером.  

default

Німеччина і медична марихуана

Які шанси у Німеччини стати найбільшим у світі ринком?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  