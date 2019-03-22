КПВВ "Мар'їнка" закритий після обстрілу, поранено прикордонника

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" обстріляв снайпер, поранивши українського прикордонника, після чого КПВВ було тимчасово закрито. Про це у суботу, 5 квітня, повідомили у прес-службі операції об'єднаних сил.

Згідно повідомлення, обстріл блок-поста першого оборонного рубежу відбувся о 14:00. Внаслідок нього було поранено в ногу старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України Олексія Коневега. "Військовослужбовця евакуйовано до військового шпиталю", - зазначають на Facebook-сторінці операції об'єднаних сил.

Також повідомляється, що роботу КПВВ припинено "для безпеки особового складу…, а також безпеки громадян України, які перетинають лінію зіткнення", а військовослужбовці вживають контрснайперські заходи.

За словами речника Державної прикордонної служби України Олега Слободяна, стан пораненого прикордонника зараз задовільний. "Йому надали першу медичну допомогу й доправили до найближчого медичного закладу", - написав Слободян у Facebook.

Згідно інформації прес-служби Краматорського прикордонного загону, на момент обстрілу в зоні ураження перебувало близько 20 цивільних осіб, зокрема й діти.

Нагадаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули і двоє дістали поранення у вівторок, 2 квітня, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на Сході України.

24 березня в Луганській області з українського боку в односторонньому порядку було відкрито контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Золоте".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.