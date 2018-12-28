 КПВВ ″Золоте″: відкриття під питанням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

КПВВ "Золоте": відкриття під питанням

За прогнозами української сторони, через усі пропускні пункти на Донбасі на весняні свята проходитимуть до 50 тисяч громадян щоденно.

Блокпост у Луганській області (архівне фото)

Блокпост у Луганській області (архівне фото)

Напередодні оголошеного Україною відкриття пункту пропуску "Золоте" в Луганській області, на окупованій території заявляють про начебто небезпечні наслідків такого одностороннього рішення Києва. Про відкриття 24 березня контрольно-пропускного пункту в'їзду та виїзду (КПВВ) "Золоте" у п'ятницю, 22 березня, повідомила представниця України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.

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"КПВВ "Золоте" ми відкриваємо в неділю о 10 ранку. Може, навіть раніше", - наводить слова віце-спікерки Верховної Ради агенція "Українські новини". Геращенко зазначила, що Україна надіслала відповідні ноти міністерствам закордонних справ країн "нормандського формату" , тобто Німеччині, Франції та Росії, а також голові Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністру закордонних справ Словаччини Мирославу Лайчаку.

Водночас представники самопроголошених республік заявляють, що ОБСЄ має звернути увагу на ці "односторонні провокаційні дії України", котрі, на їхню думку, є небезпечними для населення Донбасу, пише "Інтерфакс". Так званий голова самопроголошеної "ЛНР" взагалі заявив, що пункт пропуску "Золоте" з боку "ЛНР" "буде закритий до прийняття узгодженого сторонами конфлікту - "ЛНР" і Україною - рішення на переговорах у Мінську".

Як зазначав раніше представник України у ТКГ Євген Марчук, щодня через пункти пропуску на Донбасі проходять близько 38 тисяч цивільних мешканців. Водночас на весняні свята, пасхальні і поминальні дні очікується збільшення переходів до понад 50 тисяч осіб щоденно.

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