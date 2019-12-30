Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:01 Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі

10:04 Португалія: як борються з нашестям пацюків у Лісабоні

15:02 Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці

05:15 Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство

21:10 Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці