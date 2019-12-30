 Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - ″Європа у фокусі″ (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.12.2019

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Європа

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (відео)

Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.

Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

Коти проти пацюків у Лісабоні

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:01 Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі

10:04 Португалія: як борються з нашестям пацюків у Лісабоні

15:02 Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці

05:15 Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство

21:10 Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці

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Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом? (23.12.2019)  

Литовські ельфи проти російських тролів - "Європа у фокусі" (відео)

Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги. (16.12.2019)  

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео)

Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою. (09.12.2019)  

Що роблять вівці у центрі Парижа - "Європа у фокусі" (відео)

Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії. (02.12.2019)  

Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - "Європа у фокусі" (відео)

Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями. (25.11.2019)  

Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео)

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. (18.11.2019)  

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Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.

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Докладно

Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі"

Хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі та чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці?  

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