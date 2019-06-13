 Коста-Рика легалізувала одностатеві шлюби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2020

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Новини

Коста-Рика легалізувала одностатеві шлюби

Коста-Рика стала першою країною в Центральній Америці, де легалізовані одностатеві шлюби.

Коста-Рика стала першою країною в Центральній Америці, де легалізовані одностатеві шлюби

Коста-Рика стала першою країною в Центральній Америці, де легалізовані одностатеві шлюби

У Коста-Риці у понеділок, 26 травня, набув чинності закон, що дозволяє одностатеві шлюби. Таким чином країна виконала рекомендацію Міжамериканського суду з прав людини і рішення Верховного суду, який у серпні 2018 року постановив, що заборона одностатевих шлюбів є неконституційною і дав парламенту 18 місяців для внесення поправок до законів. Парламент не зміг ухвалити потрібні закони, тому рішення Верховного суду набуло чинності автоматично, повідомляє агенція новин AFP.

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Таким чином Коста-Рика стала восьмою країною на Американському континенті, яка визнає одностатеві шлюби, і першою в Центральній Америці. У Північній Америці одностатеві шлюби визнають Канада і США. У Південній Америці - Бразилія, Еквадор і Аргентина.

Президент Коста-Рики Карлос Альваро з нагоди легалізації одностатевих шлюбів пообіцяв боротися з будь-якими формами дискримінації.

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"Ця зміна призведе до значної соціальної та культурної трансформації", - додав Альваро.

Перший одностатевий шлюб

Першими громадянками Коста-Рики, які зареєстрували одностатевий шлюб, стали дві жінки з містечка на північному заході від столиці країні, Сан-Хосе. Церемонія їхнього одруження, що проходила через пандемію коронавірусу за відсутності гостей, транслювалася державним телебаченням. В інтернеті за подіями стежили близько 15 тисяч осіб.

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