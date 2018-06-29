 Косово хоче залучити США або ФРН як посередника у переговорах із Сербією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

Косово хоче залучити США або ФРН як посередника у переговорах із Сербією

Нинішні посередники із Брюсселя не можуть зрушити переговори з мертвої точки, вважає прем'єр Косова Рамуш Харадінай. Тому за справу мають взятися США або Німеччина.

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай

Рамуш Харадінай пропонує залучити Берлін та Вашингтон до переговорів з Сербією

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай заявив про бажання залучити Сполучені Штати Америки або Німеччину як посередника у суперечці країни з Сербією. Посередники, які опікувались цим питанням протягом останніх років, навряд чи здатні досягти прориву, заявив Харадінай в інтерв'ю місцевому телеканалу RTK у суботу, 30 червня.

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У Косові невідомі розстріляли одного з лідерів косовських сербів Олівера Івановіча. У Сербії назвали подію терактом, а у Брюсселі закликали усі сторони до спокою. (16.01.2018)

"Єдиною можливістю спрямувати діалог в іншому напрямку є залучення нової сили", - висловив переконання прем'єр Косова, цитує агентство dpa. Він зауважив, що у разі, якщо Вашингтон вважатиме, що посередником має бути член ЄС, "то тоді Німеччина може взяти участь".

Наразі посередниками у переговорах між президентами Косова Хашимом Тачі та Сербії Александаром Вучичем є верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та дипломатка, представниця зовнішньополітичної служби ЄС Ангеліна Айхгорст.

З моменту проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році країна була визнана 110-ма державами світу, включаючи США. Із 28 членів ЄС незалежність Косова визнали 25 країн. Сербія продовжує наполягати на своєму суверенітеті над територією Косова та блокує за допомоги Росії набуття ним членства в Організації Об'єднаних Націй.

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