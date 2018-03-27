Косово: уряд відправили у відставку через суперечки щодо коронавірусу

Парламент Косова в середу, 25 березня, більшістю голосів виніс вотум недовіри уряду Альбіна Курті, який протримався при владі лишень шість тижнів. За інформацією агентства dpa, причиною політичної кризи стали розбіжності між партнерами по коаліції - партією "Самовизначення" (Vetövendosje) і Демократичною лігою Косова (LDK) - у виборі стратегії боротьби з коронавірусом.

Представник "Самовизначення" Курті виступав проти оголошення в країні надзвичайного стану і відправив у відставку главу МВС Агіма Веліу, який представляв LDK. Веліу наполягав на необхідності ввести режим надзвичайного стану.

У Косові, за різними даними, інфікованими є від 63 до 71 людей, один випадок зараження виявився смертельним. Під час голосування всі депутати сиділи в залі в захисних масках і дотримувалися безпечної дистанції. Проти уряду проголосувала і просербська партія "Сербський список".

У 2008 році Косово в односторонньому порядку оголосило про незалежність від Сербії. Уряд у Белграді надалі вважає Косово однією з своїх провінцій, а Росія і Китай не визнають незалежності.