Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата

Косово оголосило персоною нон грата австрійського письменника Петера Гандке (Peter Handke), який є лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2019 рік. Про це в середу, 11 грудня, написав у своєму Facebook Беджет Пацолі, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ республіки.

"Заперечення злочинів і підтримка злочинців - це жахливий злочин", - написав Пацолі. Таким чином він прокоментував близькі стосунки Гандке з колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем, обвинуваченим Гаазьким міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії у злочинах проти людяності.

Гандке закидають, що в роки війни в Боснії у 1990-х роках він підкреслено став на бік Сербії та ігнорував злочини сербів у Боснії. Також він був присутній на похованні Мілошевича, який помер від серцевого нападу у в'язниці Гаазького трибуналу в 2006 році.

Сараєвський кантон Боснії і Герцеговини рішенням свого парламенту теж оголосив Гандке персоною нон грата, назвавши присудження йому Нобелівської премії "черговою образою жертв (воєнних злочинів. - Ред.)"

Крім того, посли Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косова і Туреччини бойкотували церемонію вручення Нобелівської премії австрійському письменникові, яка відбулася в Стокгольмі 10 грудня.