Космічний корабель Crew Dragon приводнився в Атлантиці

Спускова капсула американського космічного корабля багаторазового використання Crew Dragon компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска у п'ятницю, 8 березня, успішно приводнилася в Атлантиці після п'ятиденного спільного польоту в складі Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Раніше в п'ятницю корабель відстикувався від МКС.

Після п'ятигодинного автономного польоту Crew Dragon, скинувши негерметичний вантажний відсік, зійшов з орбіти. У щільних шарах атмосфери над спусковою капсулою розкрилися парашути, і вона зробила м'яке приводнення у 200 милях від узбережжя штату Флорида.

Найближчим часом капсулу, яка доставила 136 кілограмів вантажу, зокрема, результати наукових експериментів, проведених екіпажем МКС, піднімуть з поверхні води на спеціальне рятувальне судно компанії SpaceX за допомогою крана. На борту Crew Dragon також перебував одягнений в скафандр манекен на ім'я Ріплі, названий на честь героїні фільму "Чужі".

Нагадаємо, Crew Dragon був виведений на орбіту 2 березня ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала зкосмодрому на мисі Канаверал у Флориді. З космічною станцією корабель зістикувався самостійно в автономному режимі 3 березня.

Це - перший випробувальний політ новітнього американського корабля Crew Dragon, який крім іншого оснащений системою екстреної евакуації екіпажу на випадок аварії на старті. Перший пілотований політ з екіпажем у складі астронавтів Дуга Херлі і Боба Бенці, які раніше літали на Shuttle, планується здійснити в липні цього року. Корабель відправиться на МКС у двотижневий політ, повідомляє агентство "Інтерфакс".

До цього, в червні, має буде проведено ще один випробувальний запуск корабля для перевірки надійності системи аварійного порятунку капсули екіпажу. Після цього корабель буде сертифікований NASA для польотів астронавтів на МКС.

У разі успіху вже цього літа США через вісім років після закінчення американської програми багаторазових Shuttle в 2011 році знову отримають власний корабель для польотів астронавтів на орбіту. В даний час єдиним засобом доставки американських астронавтів на МКС є російські кораблі "Союз". Вартість польоту на "Союзі" для американських астронавтів становить 82 мільйони доларів США.