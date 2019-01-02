Космічний корабель "Союз" вийшов на орбіту і взяв курс на МКС

Ракета-носій "Союз" у четвер, 14 березня, стартувала з космодрому Байконур з кораблем "Союз МС-12", на борту якого перебуває екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) МКС-59/60. У його складі - космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін і астронавти Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) Нік Хейг і Крістіна Кох.

Пізніше корабель вийшов на орбіту і взяв курс на МКС. Польот до станції триватиме близько шести годин, передає агенція "Інтерфакс".

Крістіна Кох, Олексій Овчінін та Нік Хейг

Овчінін та Хейг повинні були прибути на МКС ще 11 жовтня минулого року, проте тоді пуск пройшов нештатно. Через несправний датчик не відбулося нормально відділення одного з бічних блоків першого ступеня, який, замість того, щоб відлетіти вбік, розвернувся і вдарив по корпусу ракети "Союз-ФГ", змінивши напрямок її польоту.

В результаті система аварійного порятунку відстрелила спусковий апарат з космонавтами, які приземлилися поблизу міста Жезказган в Казахстані. Після цього запуски ракет типу "Союз" були тимчасово призупинені. Це було першою за 35 років аварією при запуску пілотованого космічного корабля "Союз".

Після аварії космонавт і астронавт пройшли курс реабілітації і почали готуватися до наступного старту, проте цього разу до них приєдналася американка Крістіна Кох.

Нових учасників експедиції чекає на МКС великий обсяг роботи за науковою програмою. Зокрема, в рамках експерименту "Біополімер" космонавти і астронавти будуть допомагати на орбіті вченим з Землі розробляти стійкі до біокорозії полімерні матеріали. Загалом у науковій програмі експедиції близько 300 досліджень.

Крім того, російським космонавтам Олегу Кононенку, який з грудня перебуває на орбіті, і Овчініну належить вийти у відкритий космос. За межі станції відправляться і американські астронавти.