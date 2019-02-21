Корупція і бідність у Молдові: на заробітки виїжджають більше, ніж з України (відео)

Через бідність та корупцію з Молдови виїхало ще більше людей, ніж з України. Але дехто все ж вирішив залишитися та поборотися за майбутнє своєї країни. Дивіться репортаж DW.
Це не просто - їздити дорогами Молдови. Кожна поїздка - наче виклик у цій до болю бідній країні, розповідає Маріана Туркан. І вона знає, про що говорить, бо їздить країною із кампанією "Я обираю Молдову" та переконує молодь не виїжджати за кордон. Масштаби еміграції - драматичні. Дивіться у репортажі DW:
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