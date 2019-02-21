 Корупція і бідність у Молдові: на заробітки виїжджають більше, ніж з України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.02.2019

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Політика й суспільство

Корупція і бідність у Молдові: на заробітки виїжджають більше, ніж з України (відео)

Через бідність та корупцію з Молдови виїхало ще більше людей, ніж з України. Але дехто все ж вирішив залишитися та поборотися за майбутнє своєї країни. Дивіться репортаж DW.

Wahlplakat in der Republik Moldau (DW/Vitalie Calugareanu)

У Молдові 24 лютого відбулися парламентські вибори

Це не просто - їздити дорогами Молдови. Кожна поїздка - наче виклик у цій до болю бідній країні, розповідає Маріана Туркан. І вона знає, про що говорить, бо їздить країною із кампанією "Я обираю Молдову" та переконує молодь не виїжджати за кордон. Масштаби еміграції - драматичні. Дивіться у репортажі DW:

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Вибори в Молдові: правлячі демократи здобувають найбільше мандатів

Хоча за партійними списками на виборах до парламенту Молдови перемагають соціалісти, завдяки одномандатним округам найбільше депутатів матиме Демократична партія. Утім, жодна політична сила не матиме більшості. (25.02.2019)  

Люди на експорт. Як трудова міграція впливає на українську економіку

Грошові перекази від трудових мігрантів з закордону є масштабними впливаннями в українську економіку. Водночас, відтік робочої сили загрожує економічному розвитку. (05.02.2019)  

Україна стрімко втрачає робочу силу: причини і наслідки (відео)

У 2019 році Україна стане лідером з втрати трудових ресурсів. Такий прогноз міжнародних експертів. Чим пояснюють такі рекордні темпи скорочення працездатного населення, і які це матиме наслідки для України? (18.01.2019)  

Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео)

Через безвіз та війну на Донбасі дедалі більше українців обирають для заробітків не Росію, а Європу, зокрема Польщу. Про життя на дві країни - репортаж DW з Волині. (09.01.2019)  

Міністр соцполітики: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців

Постійно за кордоном працюють понад три мільйона українців, а ще до дев'яти мільйонів виїжджають тимчасово, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Більшість з них працевлаштовані у Польщі. (22.12.2018)  

На що витрачають свої гроші українські заробітчани

Нерухомість, ремонти і освіта дітей - типові інвестиції українців, які поїхали на заробітки за кордон. Утім, тренди поступово міняються. (23.11.2018)  

Заробітчани з Хорватії виїжджають цілими селами (відео)

Дедалі більше хорватів, як і українців, виїжджають з країни, бо не мають роботи. У деякі регіонах вже майже не залишилося молодих сімей з дітьми. Школи мусять закриватися. (14.11.2018)  

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