Корупція і бідність у Молдові: на заробітки виїжджають більше, ніж з України (відео)

Це не просто - їздити дорогами Молдови. Кожна поїздка - наче виклик у цій до болю бідній країні, розповідає Маріана Туркан. І вона знає, про що говорить, бо їздить країною із кампанією "Я обираю Молдову" та переконує молодь не виїжджати за кордон. Масштаби еміграції - драматичні. Дивіться у репортажі DW: