Корупція в медицині: чи дають хабарі лікарям у Німеччині? (відео)

Якщо спитати у пересічного німця, чи є у медицині корупція, думки скоріш за все розділяться. Утім, розуміння хабарництва у цій галузі в українців та німців - кардинально різне. Для українців це зазвичай - гроші або подарунки, які лікарі беруть, а то й вимагають з пацієнтів. А також доплати за шприци, аналізи, місця в палатах тощо. У ФРН хабарів лікарям не дають. Утім, це не означає, що корупції у медичній галузі зовсім немає.



