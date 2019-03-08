 Корупція в медицині: чи дають хабарі лікарям у Німеччині? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.03.2019

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Політика й суспільство

Корупція в медицині: чи дають хабарі лікарям у Німеччині? (відео)

Німецька медицина вважається однією з найкращих у світі. І жодних хабарів лікарям! Та чи означає це, що в німецькій медицині немає корупції?

Медицина у Німеччині: з корупцією чи без?

Медицина у Німеччині: з корупцією чи без?

Якщо спитати у пересічного німця, чи є у медицині корупція, думки скоріш за все розділяться. Утім, розуміння хабарництва у цій галузі в українців та німців - кардинально різне. Для українців це зазвичай - гроші або подарунки, які лікарі беруть, а то й вимагають з пацієнтів. А також доплати за шприци, аналізи, місця в палатах тощо. У ФРН хабарів лікарям не дають. Утім, це не означає, що корупції у медичній галузі зовсім немає. 


 

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