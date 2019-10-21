"Богдан" - українська автомобілебудівна корпорація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "корпорація Богдан".

Автомобільна корпорація "Богдан" була створена 2005 року. В корпорації об'єднались кілька підприємств, які власне спеціалізуються на виробництві автотранспортних засобів. У портфоліо корпорації ціла низка автотранспортних засобів - легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, тролейбуси, - а також спеціалізована техніка. 2019 року спалахнув скандал навколо президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського. Йому закинули зловживання службовим становищем під час перебування на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) на користь корпорації "Богдан", кінцевим власником якої і був сам Гладковський. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.