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Корпорація Богдан

"Богдан" - українська автомобілебудівна корпорація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "корпорація Богдан".

Автомобільна корпорація "Богдан" була створена 2005 року. В корпорації об'єднались кілька підприємств, які власне спеціалізуються на виробництві автотранспортних засобів. У портфоліо корпорації ціла низка автотранспортних засобів - легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, тролейбуси, - а також спеціалізована техніка. 2019 року спалахнув скандал навколо президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського. Йому закинули зловживання службовим становищем під час перебування на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) на користь корпорації "Богдан", кінцевим власником якої і був сам Гладковський. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО під заставу

Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО під заставу 21.10.2019

Олег Гладковський вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під заставу, яку внесла його родина. Він стверджує, що його затримання було незаконним, а обвинувачення - безпідставні.
Родина Олега Гладковського внесла за нього заставу в понад 10 мільйонів гривень

Родина Олега Гладковського внесла за нього заставу в понад 10 мільйонів гривень 21.10.2019

У корпорації "Богдан" відкинули обвинувачення проти свого президента Олега Гладковського, якого підозрюють у продажі ЗСУ автомобілів за завищеними цінами.

Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави

Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави 19.10.2019

Судді ВАКС ухвалили колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в 10,6 мільйона гривень.
НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту Бориспіль

НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль" 17.10.2019

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського слідчі затримали під час спроби виїхати з України, кажуть у НАБУ.