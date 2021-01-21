 Коронавірус: 5348 нових випадків, 163 померлих за добу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: 5348 нових випадків, 163 померлих за добу в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 1900 людей з коронавірусом, а 163 особи з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

За минулу добу в Україні госпіталізували 1900 людей з коронавірусом

За минулу добу в Україні госпіталізували 1900 людей з коронавірусом

В Україні станом на ранок п'ятниці, 22 січня, було зафіксовано 5348 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом протягом останньої доби. Зокрема, інфікувалися 164 дитини та 225 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Більшість українців не готова вакцинуватися від коронавірусу - опитування

За його даними, за минулу добу в країні госпіталізували 1900 хворих на COVID-19. Померли 163 пацієнти з діагнозом COVID-19, одужали 14 239 людей.

В Україні було проведено 43 593 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 23 410, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 20 183. Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Читайте також: Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав?

Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,18 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 21 662 особи, у яких підтвердили зараження, померли.

З 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

Читайте також: Чи допоможе Євросоюз Україні вакцинами від коронавірусу

Дивитись відео 00:38

"Термінатор" прищепився: Ідіть зі мною, якщо хочете жити (21.01.2021)

Також за темою

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 5583 нових випадків, 241 померлий за добу 21.01.2021

За минулу добу в Україні госпіталізували 1811 людей з коронавірусом, а 241 особа з діагнозом COVID-19 померла. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві, Запорізькій та Львівській областях.

Ukraine Coronavirus

Коронавірус в Україні: 4383 нових випадків, 212 померлих за добу 20.01.2021

За минулу добу в Україні госпіталізували 2011 людей з коронавірусом, а 212 осіб з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві, Запорізькій та Харківській областях.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Коронавірус в Україні: 3939 нових випадків, 177 померлих за добу 19.01.2021

За минулу добу в Україні госпіталізували 801 людину з коронавірусом, а 177 людей з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Реклама

Докладно

Ukraine Proteste 12.12.2013

Рішення ЄСПЛ змінить нефективний підхід до справ Майдану

ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час та у зв'язку з протестами в Україні у 2013-2014 роках.  

Крістін Лагард

ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

Нинішня пандемія й надалі становитиме серйозну загрозу для Єврозони і глобальної економіки, застерігають у ЄЦБ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  