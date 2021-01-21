Коронавірус: 5348 нових випадків, 163 померлих за добу в Україні

В Україні станом на ранок п'ятниці, 22 січня, було зафіксовано 5348 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом протягом останньої доби. Зокрема, інфікувалися 164 дитини та 225 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За його даними, за минулу добу в країні госпіталізували 1900 хворих на COVID-19. Померли 163 пацієнти з діагнозом COVID-19, одужали 14 239 людей.

В Україні було проведено 43 593 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 23 410, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 20 183. Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,18 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 21 662 особи, у яких підтвердили зараження, померли.

З 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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