 Коронавірус: 4928 нових випадків, 116 померлих за добу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2021

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Коронавірус: 4928 нових випадків, 116 померлих за добу в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 862 людини з коронавірусом, а 116 осіб з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 862 людини з коронавірусом

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 862 людини з коронавірусом

В Україні станом на ранок суботи, 23 січня, було зафіксовано 4928 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом протягом останньої доби. Зокрема, інфікувалися 166 дітей та 261 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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За його даними, за минулу добу в країні госпіталізували 1862 хворих на COVID-19. Померли 116 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а одужали - 13 138 людей.

В Україні було проведено 40 144 тести на коронавірус. З них методом ПЛР - 22 667, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 17 477. Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано у Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,18 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; 21 778 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

З 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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