 Коронавірус: 11 померлих в Італії, перші випадки в Швейцарії та Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Новини

Коронавірус: 11 померлих в Італії, перші випадки в Швейцарії та Іспанії

За даними швейцарської влади, перший у країні випадок коронавірусу виявили в 70-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У Барселоні ж коронавірусом заразилася жінка, яка також побувала на півночі Італії.

туристи в медичних масках біля собору в Мілані

Сплеск коронавірусу спостерігається на півночі Італії: туристи в медичних масках біля собору в Мілані

Кількість заражених коронавірусом в Італії збільшилася до 322 осіб, при цьому померли вже 11 інфікованих. Директор Агентства цивільного захисту країни Анджело Борреллі увечері вівторка, 25 лютого, заявив про 10 померлих, повідомляє агенція dpa. Однак пізніше місцева влада в регіоні Венеція заявила про смерть 76-річного чоловіка у місті Тревізо.Між тим територія поширення нової недуги збільшується. Так, у Швейцарії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомило міністерство охорони здоров'я Швейцарії, інформує агенція Reuters.

За даними швейцарської влади, інфікованим виявився 70-річний чоловік з кантону Тічіно, що на кордоні з Італією. "Інфікована особа була в Італії близько 10 днів тому і брала участь у події поблизу Мілана", - йдеться у заяві міністерства. При цьому наразі незрозуміло, на якій саме події чоловік був інфікований. Людей, які перебували в контакті з інфікованим, наразі ідентифікують та відправляють на карантин.

Перший випадок на материковій частині Іспанії

Тим часом лікарі виявили перший випадок коронавірусу на материковій частині Іспанії. Жінка в Барселоні, яка нещодавно повернулася з півночі Італії, отримала позитивний результат тесту на нове захворювання, повідомила іспанське міністерство охорони здоров'я у своєму Twitter.

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Європарламент рекомендував своїм співробітникам "залишатися вдома в самоізоляції". Це стосується тих співробітників, які протягом останніх 14 днів перебували на півночі Італії - регіоні, де виявили спалах коронавірусу. (25.02.2020)

В Італії, де є велика українська діаспора та сезонно працюють тисячі українців, поширюється коронавірус. Україна через це запровадила посилений медконтроль на своєму західному кордоні, однак авіарейси поки не скасовує. (25.02.2020)

Влада Канарських островів ізолювала усіх людей, які живуть у готелі H10 Costa Adeja Palace, для обстеження. Це рішення ухвалили після госпіталізації італійського туриста з підозрою на коронавірус. (25.02.2020)

Однак на острівній частині Іспанії раніше вже було зафіксовано кілька випадків коронавірусу. Раніше у вівторок стало відомо, що захворювання виявили в туриста з Італії, який відпочивав в одному з готелів на іспанському острові Тенеріфе. Після цього сотням постояльців цього готелю дали вказівку ​​залишатися у своїх номерах до подальших розпоряджень місцевих органів охорони здоров'я. Крім того, тести на коронавірус дали позитивний результат у німця на канарському острові Гомера і британця на Майорці.

Ще один заблокований готель - в Австрії

Раніше у вівторок повідомлялося також про перші випадки коронавірусу в Хорватії та Австрії. Пізніше стало відомо, що в австрійському місті Інсбрук ізолювали готель, в якому працювала інфікована коронавірусом італійка, повідомляє автрійська інформагенція APA. Це ж саме нібито стосується і квартири, в якій жила жінка. 

Нагадаємо, усього в світі коронавірус COVID-19 діагностували у більш ніж 80 тисяч осіб, його жертвами стали понад 2700 осіб.

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