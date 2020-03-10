Коронавірус і футбол: Матчі Бундесліги за порожніх трибун

Хто ухвалює рішення про те, чи повинні ігри Бундесліги через спалах коронавірусу проходити без глядачів?

Остаточне рішення про недопуск глядачів на трибуни приймається місцевими органами охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn), однак, порадив скасувати заходи, кількість публіки на яких перевищує 1000 осіб. Таким чином він задав орієнтир для рішень місцевих органів влади. "Насправді, це як розпоряджження", - так у ефірі телеканалу ARD прокоментував ситуацію міністр охорони здоров'я федеративної землі Північний Рейн-Вестфалія Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann). Така рекомендація федерального міністра, наголосив Лауман, також полегшує місцевим органам охорони здоров'я ухвалювати свої рішення. Футбольні клуби хоча й теж залучені до процесу ухвалення рішень, але Німецька футбольна ліга (DFL) відразу дала зрозуміти, що для клубів рішення органів охорони здоров'я є обов'язковими до виконання.

Чи відбувались раніше матчі Бундесліги без глядачів?

Ні, лише у Другій лізі та у нижчих за рангом лігах. Причиною скасування щоразу була поведінка фанів. Перша гра за порожніх трибун у німецькому професійному футболі відбулася 26 січня 2004 року в Ахені між місцевою "Алеманнією" та "Нюрнбергом" з однойменного міста. Німецька футбольна ліга постановила переграти матч за порожніх трибун після того, як під час першої зустрічі команд в голову тренера "Нюрнберга" Вольфґанґа Вольфа (Wolfgang Wolf) влучив якийсь предмет. Останньою грою без глядачів був матч третього дивізіону між "Ганзою" з Ростока та "Яном" з Регенсбурга 28 січня 2017 року. Таке рішення прийняв спортивний арбітраж Німецької футбольної ліги у зв'язку з тим, що фани "Ганзи" неодноразово запалювали піротехніку. Проведення матчів без глядачів через коронавірус є безпрецедентним випадком вживання подібних мір з медичних причин.

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Чому Німецька футбольна ліга просто не перенесе матчіна пізніше?

"Є контракти, спортивні результати. Одні команди піднімаються в турнірній таблиці, інші - опускаються. Ми працюємо за чітко спланованим календарем. Зупинити чемпіонат - не варіант", - пояснює президент DFL Крістіан Зайферт (Christian Seifert). Графік Бундесліги справді дуже насичений. Про це свідчать довгі пошуки дати проведення перенесеного матчу між "Вердером" та "Айнтрахтом". Якщо останні продовжать свій успішний виступ у Лізі Європи, то матч може відбутися лише між 33 та 34 туром Бундесліги. Також не може бути мови про подовження сезону, оскільки вже 12 червня розпочнеться Євро-2020, звісно, якщо коронавірус не внесе свої зміни до календаря Чемпіонату Європи.

Скільки грошей втратять команди Бундесліги через проведення ігор без глядачів?

У минулому сезоні Бундесліги доходи від продажу квитків склали 520,1 мільйона євро. Це майже вісім відсотків від рекордного обороту в 4,02 мільярда євро. У середньому загальний дохід за тур становив близько 15 мільйонів євро. Якби всі стадіони мали однакову місткість, то дохід склав би 1,7 мільйона євро за гру. Однак у реальності це неможливо: найбільша арена в Дортмунді вміщує 81 365 глядачів, а найменший на даний момент стадіон Бундесліги в Падерборні - лише 15 000. Тому у випадку гри за порожніх трибун збитки "Боруссії" будуть більше ніж у п'ять разів вищими, ніж у "Падерборна". Крім цього, враховувати потрібно ще відсутність прибутків від продажу атрибутики та товарів на стадіонах перед та під час матчів. За деяких умов клуби можуть втратити прибутки й від реклами на стадіоні.

Чи повернуть фанам гроші за вже придбані квитки?

"Боруссія" з Дортмунда - єдиний серед 18 клубів Бундесліги, який, згідно зі Загальними комерційними умовами купівлі-продажу квитків, не взяв на себе зобов'язання повернути гроші за квиток у разі проведення матчу без глядачів. "Гроші за квиток не повертаються, крім випадків, коли ненадання послуги відбувається з вини організатора", - вказано у загальних комерційних умовах "Боруссії". Однак клуб все ж пропонує можливе рішення проблеми: "Організатор залишає за собою право у випадках, коли він не несе відповідальності за ненадання послуги, застосувати інше положення на користь покупця". Інші 17 клубів Бундесліги у випадку проведення гри за порожніх трибун повертають повну суму за умови пред'явлення квитка. Шість клубів, як альтернативний варіант, пропонують подарунковий купон, який можна реалізувати у фан-шопі. Той, хто має абонемент, може розраховувати на часткове відшкодування.

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Яка ситуація в нижчих лігах та інших видах спорту?

Проведення матчів за порожніх трибун - таку розкіш можуть собі дозволити далеко не всі. Як повідомляє онлайн-видання німецької газети FAZ, продаж квитків складає лише 13 відсотків від загального доходу клубів вищої ліги, тому вони значно менше залежать від відвідувачів, ніж клуби нижчих ліг. Найбільші доходи топ-клуби отримують від маркетингу (37%), спонсорів (21%) та трансферів (17%). У клубів другої Бундесліги доходи від продажу квитків складають вже 17%, третьої - 21%. У скрутному становищі можуть опинитися передусім клуби третьої Бундесліги, адже частка доходів від маркетингу у них значно менша. Тому спілка клубів третьої ліги висловилася за перенесення матчів, а не проведення їх за порожніх трибун.

Схожа ситуація склалася і в Німецькій хокейній лізі. Її президент Ґернот Тріпке (Gernot Tripcke) оголосив про призупинення подальшого розіграшу чемпіонату, передає інформаційне агенство SID. За його словами, проведення ігор без глядачів стало б "катастрофою", адже "клуби існують з продажу квитків". Існує ймовірність, що через коронавірус Німеччина цього сезону залишиться взагалі без хокейного чемпіону. "Відповідно до статуту, чемпіоном стає переможець раунду плей-оф. Немає плей-оф - немає чемпіона", - підсумував Тріпке.